Así son los compañeros y las instalaciones que esperan a los golpistas en la prisión de Lledoners

Se van conociendo los detalles de la prisión que espera a los golpistas presos masculinos. Se trata del centro de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). En concreto, un vídeo elaborado por el centro de formación de adultos Carme Karr, que se ocupa de las actividades que realizan los reclusos en esta prisión y que se grabó en las Navidades de 2017 para felicitar las Fiestas a los presos y sus familias.

En la grabación se muestra a varias monitoras realizando un flash mob moviéndose por las instalaciones en las que se va viendo a los internos con los que compartirán espacios de ahora en adelante los golpistas presos que están siendo trasladados en estos momentos a Cataluña.

Llenoders es una de las cárceles más pequeñas y nuevas de Cataluña. Inaugurada hace diez años, cuenta con 636 reclusos. En ella van a ingresar de momento cuatro de los independentistas presos en espera de que se les unan los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull.

Se trata por el momento del ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el ex conseller Raül Romeva, el ex presidente de la ANC Jordi Sánchez y el ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, que han salido esta mañana de la madrileña cárcel de Valdemoro y llegarán mañana a Cataluña tras pasar la noche en la de Zuera, en Zaragoza.

Modernas instalaciones

En cuanto al vídeo en la cárcel de Llenoders, se muestran las modernas estancias de este centro penitenciario que fue inaugurado en 2008 y que tiene capacidad para 750 reclusos, la mitad que las prisiones más antiguas.

Cuenta con ocho módulos con 64 celdas cada uno, y según ha avanzado OKDIARIO este martes la intención de la Generalitat sería la de colocar a los golpistas en un módulo reservado exclusivamente para ellos.

Llaman la atención las instalaciones deportivas de las que disfrutan los presos, entre ellas una pista polideportiva cubierta, un gimnasio, vestuarios, una piscina descubierta y un campo de fútbol que precisamente se ve durante varios minutos en el vídeo.