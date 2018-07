Puigdemont rechaza presidir el PDeCAT

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rechazado presidir el Partit Demòcrata Europeu Català, según confirman fuentes del PDeCAT a OKDIARIO. La coordinadora general del partido, la senadora Marta Pascal, había ofrecido el cargo en las últimas horas al ex presidente catalán ante el inminente congreso extraordinario de la formación, y el ex alcalde de Gerona ha declinado el ofrecimiento.

Aunque la relación entre Puigdemont y Pascal es más bien mala, solo se hablan para las cosas imprescindibles, la coordinadora general de los pedequianos había pensado en él para sustituir a la actual presidenta Neus Munté, elegida alcaldable del partido en Barcelona, para contentar a los críticos que quieren desplazar a Marta Pascal del liderazgo del partido.

La plaza de la presidencia del PDECAT no ha estado de suerte desde su creación, en la fundación del partido hace dos años. De momento quién más tiempo ha durado en el cargo ha sido el ex presidente Artur Mas, que dimitió hace unos meses tras confirmarse la financiación ilegal de Convergencia, el partido del que desciende el PDeCAT. A Mas le sustituyó la vicepresidenta, Neus Munté, que ahora quiere dedicarse en cuerpo y alma a su candidatura a alcaldesa.

Fuentes cercanas a Carles Puigdemont apuntan a que el rechazo a presidir el partido, entre otras cosas, pasa por priorizar su defensa en Alemania, de la que aún espera la decisión de si es extraditado o no a España. Pero esta no sería la única razón. Había otras razones de peso, como la falta de confianza en el proyecto político que le aupó a la presidencia -de hecho está promoviendo la creación de una nueva formación alrededor del 1 de octubre- así como la mala relación con Marta Pascal.

Desde el PDeCAT apuntan que aún el rechazo de Puigdemont, tendrán un candidato a presidir el partido antes del congreso extraordinario que se celebrará en Barcelona los días 19-20 y 21 de julio. Para Pascal, tener un nombre potente y de consenso es crucial para continuar al frente de la formación. Su nombre está ahora más cuestionado que nunca entre la militancia, por la crítica feroz de un sector del partido liderado por el consejero de Interior Miquel Buch y el alcalde de Molins de Rei Joan Ramon Casals, a quién quieren colocar en el sitio de Pascal.