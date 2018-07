La ANC reúne más de dos millones de euros para pagar la fianza del Govern de Puigdemont

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha asegurado que la entidad ya tiene los 2,1 millones de euros que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó de fianza contra los 14 procesados por malversación -Carles Puigdemont y 13 ex consellers- en la causa sobre el proceso soberanista.

En una entrevista de 8tv este lunes ha afirmado que ya tienen el dinero en la caja y que “en principio” la entidad pagará esta fianza.

“No dejaremos solas a las familias”, ha destacado Paluzie, y ha explicado que aún deben cerrar algunas cuestiones técnicas para hacer el pago de la fianza.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó una fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus 13 exconsellers, todos ellos procesados por el delito de malversación de caudales públicos.

En una providencia de fecha del pasado 27 de junio, el magistrado instructor requirió a los 14 procesados que aporten la cantidad de 2.135.948,6 euros fijada ya en el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo y que el juez considera que se ha utilizado para organizar el referéndum del 1 de octubre.

Traslado de los golpistas presos

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado “a partir de esta tarde” el traslado a cárceles catalanas de los seis primeros líderes del ‘procés’ en situación de prisión provisional, según ha informado el Ministerio del Interior, que no ha querido dar más detalles concretos sobre el traslados por motivos de seguridad.

Fuentes penitenciarias no oficiales han explicado este lunes por la tarde que el protocolo ordinario de traslados, como el aplicado en este caso, contempla que los presos sean agrupados en la prisión de Valdemoro y que, en el caso de conducciones a Cataluña, hagan escala en la cárcel zaragozana de Zuera.

Lo previsible es que la Guardia Civil separe a hombres y mujeres y que los furgones salgan desde el centro penitenciario madrileño a primera hora de este martes, aunque la decisión depende de las plazas disponibles y de los criterios fijados por el Instituto Armado. Hasta ahora, los presos catalanes estaban en las cárceles de Soto del Real, Estremera y Alcalá-Meco.

Además de Junqueras, serán conducidos a prisiones catalanas los ex consellers Raül Romeva y Dolors Bassa, el ex presidente de la ANC Jordi Sánchez, el presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart y la ex presidenta del Parlament Carmen Forcadell. Cuando tengan contestación del Supremo harán lo mismo con los ex cosellers Joaquim Forn, Jordi Turrull y Josep Rull.