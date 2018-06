Rivera sobre el nombramiento de Tezanos en el CIS: “Es una nueva cacicada de Pedro Sánchez”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pide no “mirar hacia otro lado” como, a su juicio, hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña y a “tomarse muy en serio el nacionalismo”. Además, ha criticado el nombramiento del responsable de Programas del PSOE al frente del CIS.

Rivera ha participado en una mesa redonda con el filósofo Fernando Savater en la II Escuela de Verano de su formación y se ha referido a las protestas en Gerona durante la visita de los Reyes en la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona.

“Me parece una vergüenza que el jefe del Estado no pueda ir a cualquier rincón del país. No hay mayor síntoma de debilidad como Estado y de dificultad para ser un país de ciudadanos libres e iguales que haya lugares de España donde no pueda ir alguien, no sólo el rey. Un país donde alguien no puede pisar cualquier palmo, es un país donde falta libertad”, ha recalcado Rivera.

El líder de C´s ha explicado que España ha llegado “a este punto por mirar a otro lado” y ha afirmado que los españoles tienen “complejos” por la “falta de un proyecto cívico”.

En este sentido, ha aclarado que el nuevo Gobierno “se equivoca con el diagnóstico” que hace con Cataluña y ha insistido en que “no hay que dar más instrumentos” sino “controlar” aquellos que garantizan la igualdad de derechos.

Para Rivera, existe una “ruptura” entre España y Cataluña y por ello ha defendido la existencia de “pilares de patriotismo cívico” ya que la democracia no puede reaccionar “solo cuando se haya producido el golpe de Estado”.

Sobre la moción de censura, ha calificado de “irresponsabilidad política” el papel del PNV para que prosperase la iniciativa.

“Los nacionalistas tenían interés en que no hubiera elecciones porque las encuestan daban mayoría absoluta entre partidos constitucionalistas”, ha sostenido.

Rivera ha dicho, en alusión a la formaciones de izquierda, que “algunos están volviendo al pasteleo con el nacionalismo” al preferir pactar con partidos regionalistas en lugar de con sus “rivales” políticos.

El CIS

Albert Rivera también ha calificado este viernes como “nueva cacicada” del Gobierno de Pedro Sánchez el haber nombrado como nuevo presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a José Félix Tezanos, secretario ejecutivo de Estudios y Programas del PSOE.

“No es una broma, es un escándalo. Parece que se ha propuesto superar los dedazos del PP en pocos días”, ha subrayado el líder de la formación naranja en un apunte en su cuenta de Twitter.

En este sentido, Rivera ha recordado que la persona que estará al frente de las encuestas del CIS es afiliado del PSOE desde 1973 y secretario de programas, lo que considera una “nueva cacicada” de Pedro Sánchez.

El presidente de Ciudadanos también ha censurado la propuesta de Andrés Gil, actual jefe de Política de ‘eldiario.es’, como presidente de RTVE y ha censurado el “dedazo al estilo” Mariano Rajoy de PSOE y Podemos.

“Cuando habíamos impulsado y logrado una ley para elegir por primera vez por concurso público la dirección de RTVE, Sánchez e Iglesias la revientan con un dedazo al estilo Rajoy y liquidan la regeneración. C´s no participará en este atropello ilegítimo”, ha subrayado en la misma red social.