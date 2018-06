El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este domingo que Cataluña está preparada para acoger “como mínimo” a 1.800 refugiados.

Lo ha dicho en un tuit después de que la ONG Proactiva Open Arms haya anunciado que hay 1.000 personas a la deriva en siete barcas en el Mediterráneo.

“Queremos acoger. No podemos tener mil personas a la deriva en el Mediterráneo. En Cataluña estamos preparados para recibir como mínimo a 1.800 refugiados. Abrimos las puertas ante este drama humanitario y pedimos que Europa no mire hacia otro lado”, ha manifestado.

Volem Acollir. No podem tenir mil persones a la deriva al Mediterrani. A Catalunya estem preparats per rebre com a mínim 1.800 refugiats. Obrim les portes davant d’aquest drama humanitari i demanem que Europa no miri cap a una altra banda.#VolemAcollir https://t.co/dkRXhMnoka

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de junio de 2018