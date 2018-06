Patxi López: “El Gobierno quiere dialogar, pero habrá que ver si Torra tiene la misma voluntad”

“El Gobierno quiere dialogar para solucionar el problema de Cataluña”. Eso ha afirmado este domingo el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, en un acto en Valdepeñas, pero al mismo tiempo ha matizado que “habrá que ver” si el presidente Quim Torra tiene también esa voluntad”.

López, que ha participado en el acto conmemorativo del 130 aniversario de la creación del Partido Socialista de Valdepeñas, ha considerado que “en Cataluña hay un problema político que necesita de la política para ver si somos capaces de orientar una salida y una solución”.

“La política es diálogo”, ha subrayado López, que ha comentado que aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado la búsqueda de ese diálogo “ahora habrá que ver si la Generalitat y el presidente Quim tienen también esa voluntad”.

A preguntas de los periodistas, el secretario de Política Federal del PSOE ha advertido: “El diálogo no es una imposición, no es que el presidente Torra venga a decirnos no, independencia sí o sí, porque esto no es diálogo, es querer imponer”.

No obstante ha reiterado: “Estamos abiertos a hablar y vamos a ver todavía ni ha empezado, esperemos que esto tenga alguna salida”.

Por otro lado, López ha criticado a la exministra de Defensa y candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal haya dicho que le hubiera gustado haber activado antes la intervención de la Administración catalana a través del artículo 155.

“Qué se lo diga al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy”, ha aseverado López, quien ha añadido que aunque ahora todos los candidatos a presidir el PP digan que hubieran aplicado antes el 155 “lo que conocimos en ese momento es que Rajoy no quería aplicarlo”, ha insistido el secretario de Política Federal del PSOE.