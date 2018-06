La deriva secesionista sigue sumando capítulos que, si no llegan a la violencia, se aproxima mucho a ella. En esta ocasión el suceso se ha producido en Palamós (Gerona), localidad en el que una mujer mayor se disponía a retirar los típicos lazos amarillos (hechos a partir de bolsas de basura) de las calles hasta que un hombre se le abalanza para impedir sus trabajos de limpieza.

El hombre, que se sitúa con gesto amenazante entre la mujer y un lazo atado a una farola que la mujer se disponía a retirar, grita a la mujer que con su actitud le está “tapando la boca” y que, si lo desea, puede colocar una bandera de España en su casa. “No retires estos símbolos”, le reprende.

“¡Usted morirá como vieja que es y nosotros pondremos lazos hasta la libertad!”

“¡Como quites un lazo la tenemos!”, le amenaza el hombre, bastante más corpulento que la mujer, que insta a su marido a llamar a los Mossos mientras le pide al hombre que le grita que “enmierde” su patio. Acto seguido, la mujer se dispone a seguir limpiando la calle de su pueblo mientras el hombre se sigue interponiendo en su camino, a lo que ella le pide espacio: “¡No me toques! ¡Que no me toques! ¿qué te crees? ¿que todo esto es tuyo?”.

El hombre, sin embargo, no cesa en su empeño, y termina con un cruel deseo: “¡Usted morirá como vieja que es y nosotros pondremos lazos hasta la libertad!”.