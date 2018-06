El presidente de la Generalitat, Quim Torra lo tiene decidido. En un nuevo gesto de desaparición hacia las instituciones del estado, esta tarde plantará al rey Felipe VI y no asistirá a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona.

Quim Torra ha convocado a los medios en una comparecencia pública a las 12:30 horas de este viernes. En esta aparición pública comunicará su decisión de no acudir al acto de inauguración de los Juegos del Mediterráneo para evitar hacer una foto con el Jefe de Estado.

Esta decisión fue ordenada por el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se reunió con Torra en la capital de Alemania, Berlín. El mismo Puigdemont comenzó a alentar desde este jueves al activismo separatista catalán para amargar la visita del Rey Felipe a Tarragona. “El Rey del 3-O no es bienvenido en Cataluña”, afirmó el ex ‘president’ en una entrevista concedida a un diario catalán.

Tanto los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ya han respondido a las directrices de Puigdemont: han convocado una movilización para ‘recibir’ al Jefe del Estado, en su primera visita a Cataluña desde que Quim Torra fue nombrado nuevo presidente de la Generalitat. En la protesta pretenden arrojar pintura amarilla, el color escogido por los separatistas para sus reivindicaciones y apoyo a los golpistas encarcelados.

La consigna de la movilización es muy clara: “¡Lleva algo para hacer ruido y ropa de repuesto!”. De aquí se desprende que vayan a arrojar pintura amarilla al monarca. La protesta tendrá lugar este viernes a partir de las 17:00 horas en la ITV de Tarragona. “En Tarragona no tenemos rey” y “que corra el Borbón”, son los otros lemas escogidos por los separatistas.