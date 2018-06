Rufián visitó a un alcalde de ERC imputado por malversación en enero

Gabriel Rufián visitó a un alcalde de ERC imputado por malversación unos meses antes de acusar a María Dolores de Cospedal de mentir en el Congreso de los Diputados durante la comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del PP. La dirigente popular aseguró que había miembros de Esquerra Republicana sujetos a procesos judiciales y Rufián le retó a decir un solo imputado de su formación.

El pasado 27 de enero, Rufián se desplazó hasta la pequeña localidad barcelonesa de San Hipólito de Voltregá de poco más de 3.400 habitantes donde paseó y participó en un acto con el alcalde de Som Voltregà, marca local de ERC, Hipòlit Serra.

El regidor es investigado actualmente por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vic por presuntos delitos de malversación y prevaricación junto al exalcalde socialista de la localidad, Xavier Vilamala. Serra arrebató la alcaldía a Vilamala tras presentar una moción de censura junto al PDeCAT a finales de 2017.

OKDIARIO ha tenido acceso a un vídeo que muestra a Gabriel Rufián visitando junto al regidor de ERC imputado las obras del Mallol de Sant Hipòlit de Voltregà (casa noble del siglo XVII) y algunas tiendas y comercios de la localidad. Rufián incluso firmó el libro de honor del Ayuntamiento junto al regidor de su partido investigado por malversación y prevaricación.

Hipòlit Serra fue denunciado en 2016 por la Comisión Anticorrupción del Voltreganès por recoger en los presupuestos municipales el pago de maquinaria destinada a una concesión de uso privado. Concretamente, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vic investiga los 58.000 euros destinados para la compra de maquinaria de un restaurante de la localidad, que también funciona como local social del municipio.

Según la documentación municipal a la que ha tenido acceso este diario, la empresa concesionaria que explotaba el servicio de restauración en este local público fue autorizado en 1998 por el Ayuntamiento de San Hipólito de Voltregá “a la realización de las obras de adecuación de la cocina del local”.

Eso sí, el consistorio recalcaba que “el día que se abandone el local, ya sea por el cese de la concesión o cualquier otra circunstancia, el concesionario deberá dejar el local con todos los elementos para poder continuar prestando el servicio, con el equipamiento necesaria para hacerlo“. A pesar de esta cláusula, Serra y Vilamala “compensaron” a la concesionaria con 58.000 euros por la maquinaria del restaurante.

El juez instructor escudriña si este pago se ajusta al valor real de la maquinaria o si se trata de un sobreprecio dada la antigüedad de las máquinas, como denuncia la plataforma anticorrupción y algunas agrupaciones de la oposición. Tras ser citado en calidad de investigado en noviembre de 2016, el actual alcalde de Hipòlit de Voltregà se acogió a su derecho a no declarar.

No es la primera vez que este líder local de ERC tiene problemas con la justicia. Hipòlit Serra también fue denunciado por un presunto delito urbanístico en otra causa que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 1 de Vic.

El enfrentamiento con Cospedal

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián y la dirigente del PP, María Dolores de Cospedal, protagonizaron el pasado 29 de mayo un duro enfrentamiento durante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

Durante la comisión, Rufián afirmaba: “En 87 años, no ha robado nadie. Ahora usted”. La dirigente del PP replicaba: “Bueno señoría, su Partido está sujeto a algunos procedimientos, no me diga usted eso“.

“Diga uno, diga uno. Es que acaba de hacer una acusación muy grave a un Partido al cual yo represento” le retaba Rufián. “Si es conocido, público y notorio” afirmaba Cospedal mientras éste insistía: “Diga uno, diga un caso de corrupción de Esquerra Republicana, diga uno. Pero no es tan difícil, Diga uno, le pido que diga uno. Yo le digo Lezo, Gürtel, Púnica“.

Cospedal proseguía afirmando que el caso Gürtel “es pasado”, mientras Rufián le interrumpía: “Yo le digo que usted miente en sede parlamentaria respecto a ERC. Yo no voy a seguir hasta que conteste”, quedándose en silencio durante 20 segundos ante la estupefacción de los presentes.