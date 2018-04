La monja separatista, el cordobés Montilla y Rufián, en la nueva campaña para la imposición del catalán

La Plataforma Por la Lengua (asociación independentista que promueve la imposición del catalán) lanzará una nueva campaña de dictadura lingüística con la monja argentina separatista Lucía Caram, el socialista cordobés José Montilla y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, junto a otros políticos y actores que apoyan la excarcelación de los golpistas. Algo llamativo cuando los tres se expresan con dificultad en catalán, y son castellanoparlantes.

La autodenominada ‘ONG del catalán’, uno de los altavoces del independentismo y que ha recibido múltiples subvenciones de la Generalitat golpista (620.000 euros sólo en 2018, y que suman más de 4 millones de euros en seis años), no ha tenido reparos en su competencia lingüística y ha optado por elegir a rostros conocidos del ámbito político, social y cultural de Cataluña que se han mostrado en contra del artículo 155.

Carácter “instrumental”

El expresidente y actual senador por el PSC José Montilla uno de los responsables de la deriva separatista que adoptó el socialismo catalán durante sus cuatro años al frente de la Generalitat. Fue multado por no votar a favor del 155 y nunca ha destacado por su elocuencia en esta lengua. Nacido en Iznájar (Córdoba), su escasa destreza con el catalán le obligaba a leer discursos y notas en este idioma.

El dirigente socialista, que llegó a llamar ‘antipatriota’ al nacionalista Artur Mas y que gobernó en un tripartito integrado por el PSC-PSOE con los independentistas de ERC e ICV, aparece en el vídeo destacando no el uso de la lengua como arma política y de segregación en la sociedad de Cataluña, sino “el carácter instrumental y el sentido de pertenencia a la comunidad” que le da el catalán.

Otra cara visible es la de la monja argentina Lucía Caram, popular por su omnipresencia mediática en los medios de comunicación del separatismo y que interviene narrando una anécdota con la que trata de demostrar su ‘adaptación’ a la imposición lingüística. Caram asegura que cuando la operaron y salió del quirófano, en lugar de usar su lengua materna “insultaba en catalán” .

Para los ‘Países Catalanes’

Ni el andaluz Montilla ni la argentina Caram destacan por su dominio del idioma que la Plataforma per la Lengua quiere llevar ‘a todos los ‘Países Catalanes’, pero al menos tienen una intervención algo más elaborada. No es el caso de la protagonizada por el diputado y portavoz de ERC Gabriel Rufián, quien se limita a aparecer en el vídeo respondiendo a la pregunta de cuál es su clase de butifarra favorita. “Blanca, pero la negra también está muy buena”, se le escucha en una frase casi enteramente en español.

Esa es la aportación de ‘Juanga’, como se hacía llamar en Bobadilla, el pueblo de Jáen de sus padres y abuelos hasta que se convirtió al independentismo. Según sus propios familiares, “como negocio para ganarse la vida en la política de Cataluña”. A sus 36 años y natural de Santa Coloma de Gramanet, el diputado que asegura que los CDR no son violentos, que se hace fotos con el terrorista Arnaldo Otegi y que suele protagonizar numeritos reclamando la excarcelación de los golpistas, no es ni por asomo catalanoparlante.

Lazos golpistas en el vídeo

Los tres citados participan en la nueva campaña independentista de dictadura lingüística y en la que la Plataforma Por la Lengua exige que “debe seguir siendo el elemento de cohesión social en los Países Catalanes y nuestros territorios”. No en vano, otro de los que aparecen en el vídeo ya con un discurso más elaborado es el actor independentista Lluís Marco, que luce el lazo golpista prendido en la solapa.

Esta asociación que ha llegado a auspiciar el ‘apartheid lingüístico’ para que no se hable en español a los inmigrantes pone de manifiesto “la importancia de no dar un paso atrás”. Incluso esgrimen haber perdido “300.000 catalanoparlantes en los últimos 15 años”. Por ello, en la campaña de sensibilización y que presentarán oficialmente el martes 24 de abril aseguran haber escogido a “rostros populares que pese a que no tuvieron el catalán como primera lengua pero que la han adoptado y que demuestran que el catalán les une”.

Otros de los que han colaborado son el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Gerardo Pisarello y que el pasado domingo se sumaba con la alcaldesa Ada Colau en Barcelona a la manifestación en apoyo de los golpistas, el activista argentino y ex líder de Podemos Cataluña Albano Dante Fachin, o la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, una de los altos cargos del PSC que ha criticado no sólo la aplicación del artículo 155 sino las decisiones judiciales de investigar y procesar a los responsables del intento de golpe de Estado.