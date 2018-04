JxCAT no tiene otro candidato a la investidura que Carles Puigdemont. Según el portavoz del partido, Eduard Pujol, él es su candidato, y aunque acudirán a la ONU otra vez, para ponerles en conocimiento de la negativa del Tribunal Supremo a que su número dos, Jordi Sánchez, pudiera ser investido, la prioridad es investir a Puigdemont, reformando la ley de la presidencia como ya les avanzó OKDIARIO. Desde JxCAT dicen que por intentos de ellos, no quedará, y que si no es posible que así sea será culpa del Estado.

Pujol ha puesto en duda que “si el Estado no respetó el resultado del 21D, vaya a respetar la formación de un nuevo Govern y retire la aplicación del 155 como había prometido“. Dice que la prioridad es formar un gobierno, pero que a parte de Puigdemont y Sánchez, los dos con dificultades judiciales para ser investidos, no hay otro candidato. De hecho, dos de los nombres que más han sonado en los últimos días, el de la alcaldesa de Gerona Marta Madrenas y el de Laura Borràs, han asegurado a OKDIARIO que ya habían mostrado su oposición a ser investidas, lo que confirma qué si se ha hablado de cuarto nombre con anterioridad, aunque según Pujol en “la reunión política de hoy, no se ha hablado de ningún ‘plan D’”. Y sin ese cuarto candidato sobre la mesa y conscientes de la dificultad de investir a Puigdemont y Sánchez, se resiste el portavoz de JxCAT a reconocer la alta probabilidad de ir a repetición electoral. En todo momento, Pujol ha negado la mayor.

Desde la formación separatista consideran además que “ahora nos toca gestionar a nosotros los tiempos, nos lo hemos ganado”. Asimismo, para Pujol, este “no será un inconveniente” porque “quedan muchos días”. En privado, por eso, sonrisa pícara ante esta posibilidad, tras conocer un sondeo que les da un resultado más favorable que en el 21-D.

De momento tienen claro que van a denunciar a España ante las Naciones Unidas, dicen, para poner en conocimiento a la institución no gubernamental del incumplimiento del juez Pablo Llarena de la resolución que emitió este organismo hace unas semanas, donde aseveraba que Sánchez tenía todo el derecho a ser investido presidente catalán. Los servicios jurídicos del partido estudiaran ahora como formular esta denuncia, que será transmitida en los próximos días.