Forcadell dice que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que debe ser juzgada por el TSJC

La expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, ha señalado que se han “vulnerado” sus derechos fundamentales y que debe ser juzgada por el TSJC y no por el Tribunal Supremo.

El magistrado del Alto Tribunal Pablo Llarena ha concluido este miércoles la ronda de declaraciones indagatorias fijadas esta semana para comunicar su procesamiento a los investigados por rebelión y malversación en la causa abierta por el proceso independentista en Cataluña.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Carme Forcadell que ha declarado durante media hora ha afirmado que no se ha respetado “su libertad ideológica y de expresión”. Ha señalado que el Tribunal Supremo no es el tribunal competente para juzgarla, sino el TSJC y que nunca ha incitado con su actuación a la violencia. Además, ha añadido que no hubo malversación de fondos públicos en el proceso independentista.

En su auto de procesamiento, el magistrado Llarena detallaba la participación “medular” de Forcadell desde los comienzos del proceso independentista como presidenta de la ANC. Después, como presidenta del Parlamento regional tramitó la aprobación de la legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso, aún contrariando las reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el auto.

Según Llarena, la participación de la expresidenta del Parlamento catalán en todo el proceso “ha ido de la mano con la violencia de las últimas fases del proceso”, ya que que estuvo presente en la manifestación del 20 de septiembre y arengó a la movilización para el día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), poniendo a la la institución al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la ‘república’, por lo que la considera culpable de rebelión.

Anteriormente, Dolors Bassa ha arremetido durante su breve comparecencia en el Supremo contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asegurando que “la violencia la produjo la intervención de la Policía Nacional y Guardia Civil” en el marco del proceso independentista.

El primero en comparecer este miércoles era el exconseller Jordi Turull que se encaraba con el juez instructor del Supremo señalando que él le ha convertido “en un preso político”. Además, durante la declaración indagatoria que se ha extendido durante 40 minutos, Turull atacaba al magistrado pidiéndole que “dejen de meter la justicia en la política” y que “no pretendan decir quien debe ser el candidato a presidir la Generalidad”.

Turull llegó a ser candidato a presidir la Generalitat e incluso realizó un discurso ante el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, al día siguiente, el 23 de marzo, Llarena decretaba su ingreso en prisión provisional tras dictar el auto de procesamiento. Además, ha citado las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para sostener que no hubo “malversación de fondos públicos”.

Turrull, Bassa y Forcadell permanecen encarcelados desde el pasado 23 de marzo tras ser procesados por rebelión y malversación y han aprovechado para modificar las medidas cautelares impuestas que les mantienen en prisión.