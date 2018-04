El independentismo catalán rabia contra la Guardia Urbana de Barcelona, que dirige Ada Colau, a cuenta de la manifestación separatista del pasado domingo en apoyo a los golpistas encarcelados. Los organizadores del evento cifraron la asistencia en 750.000 personas, mientras que el cuerpo policial redujo este dato hasta las 315.000. Esto enfureció a los independentistas en redes sociales, que acusan de “mentir” a la Guardia Urbana y la tildan de “fascista” y “franquista”.

Twitter ha sido el medio escogido por los independentistas para arremeter contra la Guardia Urbana por sus cálculos sobre la asistencia a esta manifestación. La alcaldesa podemita de Barcelona, Ada Colau, también ha sido blanco de estos ataques a pesar de que estuvo en primera fila de la movilización.

“¡Sabemos que la mayoría de la urbana son fascistas!, ¡fuera Guardia Urbana!, ¡No os queremos, manipuláis la información queréis!”, se queja uno de los usuarios en redes sociales. “Si es una manifestación independentista cuentan la mitad, si es una manifestación franquista multiplican por cuatro. El que cuenta de la Guardia Urbana también se franquista“, señala otro separatista.

Ara la guardia urbana diuen que només hem estat 315.000 quan les organitzacions diuen que hem estat 750.000…sabem que la majoria de la urbana son feixistes! Fora guardia urbana!!!sou forçes d’ocupació!!! No us volem..manipuleu la informació com voleu!!! #Usvolemacasa

