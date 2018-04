Albiol: “Puigdemont se cree Dios y piensa que está por encima del resto de mortales”

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmado hoy que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont “ha perdido el sentido común”, “se cree Dios y piensa que está por encima del resto de mortales” tras la entrevista en TV3 de ayer.

“El resto de diputados de su partido, el PDeCAT, se demuestra que no pintan absolutamente nada, que son meras comparsas. El que decide es el caudillo, el señor feudal, que pone y quita candidatos”, ha sostenido en declaraciones a RNE.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont apostó ayer por proponer a “otro candidato” si se confirma que el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, en prisión preventiva, no puede ser investido president: “Nuestra obligación es buscar las fórmulas para que no haya elecciones”.

No habrá elecciones

En este sentido, Albiol se ha mostrado convencido de que no habrá una repetición electoral en Cataluña y que los partidos soberanistas llegarán a un acuerdo para investir a un presidente de la Generalitat “que no tenga cuentas pendientes con la justicia” porque ha dicho que no les interesa una repetición electoral que pondría en riesgo su mayoría parlamentaria.

Para el dirigente popular, hay menos catalanes que apoyan el proceso independentista que otros años, pero ha apuntado que “están más radicalizados” y que hay “una fractura social” en Cataluña que costará cerrar.

El dirigente popular ha desvelado que recibió insultos ayer por parte de una familia cuando se encontraba celebrando la fiesta de cumpleaños de su hijo, un incidente que ha dicho se enmarca “en su oficio”, y ha descartado presentar una denuncia a raíz de este incidente.