El President del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, quiere sentar en el banquillo de los acusados al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Según ha podido saber OKDIARIO, el máximo representante de la cámara catalana ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Parlament para preparar una querella por prevaricación contra el magistrado que dirige la causa del 1O. La querella, según comentan fuentes cercanas a Torrent a este diario, se debe a la prohibición de dejar asistir a Jordi Sánchez al pleno de investidura previsto para este viernes, que ha quedado suspendido.

Torrent someterá la propuesta de la querella al conjunto del Parlament, para que sea la propia institución la que se querelle contra el juez del alto tribunal, algo que parece muy probable dada la mayoría independentista de la cámara catalana. Según Torrent, la decisión de Llarena de no dejar asistir ni presencial ni telemáticamente a Llarena al pleno de investidura es “una vulneración de derechos”. Más, aseguran, tras él acuse de recibo de la ONU que los independentistas venden como una resolución favorable a sus intereses.

Aunque el pleno de mañana quede aplazado, lo que supone que hasta que Sánchez no renuncie formalmente a su investidura y el pleno quede desconvocado, no se puede hace ningún otro movimiento. Lo que sí habrá este viernes será una reunión extraordinaria de la mesa del Parlament, a las 10.30 de la mañana, que Torrent ha convocado para analizar la situación.

Quien también se ha pronunciado tras el anuncio de Llarena, vía twitter, es el líder de Junts per Catalunya Carles Puigdemont. Según el ex presidente, “no respetan el resultado de las elecciones, no respetan la democracia ni respetan las decisiones de la ONU”. Para Puigdemont, “el daño a la democracia es inmenso” y avisa que “no permitiremos que sigan pisando derechos ni doblando la democracia”.