El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha criticado este martes la operación de la Guardia Civil contra miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR): “Perseguir el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales como delitos de terrorismo es propio de un Estado autoritario”.

En una apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha defendido que los CDR son un movimiento político cívico, pacífico y democrático, y ha asegurado que quienes lo ponen en duda buscan “criminalizar” a esto estos grupos independentistas.

Perseguir el legítim exercici de drets fonamentals com a delictes de terrorisme és propi d’un Estat autoritari. No podem acceptar que es criminalitzi un moviment polític cívic, pacífic i democràtic. Conjurem-nos per salvaguardar els drets i les llibertats. Defensem la democràcia.

