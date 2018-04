Un pueblo de Lérida iza las banderas de Suiza, Alemania, Bélgica y Escocia por su apoyo a los golpistas

En la fachada del Ayuntamiento de Torrelameu (Lérida) ondean las banderas de Suiza, Escocia, Alemania y Bélgica en apoyo a los golpistas fugados de la justicia española. Estas enseñas se pusieron el pasado sábado y el Consistorio se encargó de difundirlo a través de las redes sociales.

“El Ayuntamiento de Torrelameu agradece a Suiza, Escocia, Alemania y Bélgica que en sus países haya una plena separación de poderes e independencia judicial. Hecho que reconoce que nuestro gobierno legítimo actuó garantizando la democracia en nuestro país. Hoy más que nunca pedimos la libertad de los presos políticos“, manifestó el Consistorio a través de su perfil oficial de Facebook.

Con esta acción, el ayuntamiento ilerdense busca apoyar a los dirigentes separatistas “exiliados”, es decir, aquellos que han huido de la justicia española. El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se encuentra huido en Alemania, mientras que los ex conselleres Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig continúan con su estancia en Bélgica. Clara Ponsatí acudió a Escocia (Reino Unido) para trabajar como profesora en la Universidad de Saint Andrews. En suiza se encuentran fugadas la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la ex diputada de la CUP, Anna Gabriel.

Comín, Serret y Puig fueron puesta en libertad sin fianza tras su primera vista ante el juez belga de primera instancia el pasado jueves. Ponsatí fue puesta también en libertad a cambio de retirarle su pasaporte tras su declaración ante un juez escocés. Rovira y Gabriel todavía no han sido llamadas por la justicia de Suiza.

Un Ayuntamiento de ERC

El Ayuntamiento de Torrelameu puso estas banderas tras conocerse que la justicia alemana dictaba libertad bajo fianza de 75.000 euros para Puigdemont, al tiempo que indicaba que su extradición era posible en base al delito de malversación y no por el de rebelión.

En este municipio de 715 habitantes gobierna el alcalde Carles Comes, de ERC. Su formación separatista difundió su acción a través de las redes sociales. “Gran y original iniciativa la del Ayuntamiento de Torrelameu agradeciendo el apoyo de estos países para dejar en evidencia la (in) justicia española”, apuntaba el perfil oficial de ERC en esta localidad.