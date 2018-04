La Mesa del Parlament ha tramitado este martes la iniciativa del PP que busca reformar la Ley del Estatuto de los ex presidentes de la Generalitat que regula los derechos y las prerrogativas que tienen los presidentes del Govern cuando dejan el cargo.

La reforma de los populares quiere que los ex presidentes sólo puedan acceder a “los medios materiales y personales” a los que tienen derecho si están en Cataluña, lo que dejaría al ex presidente Carles Puigdemont, actualmente en Alemania, sin derecho a ellos.

La norma también plantea que estos derechos queden anulados “en el caso de condena penal firme contra la persona de un ex presidente de la Generalitat”.

También mantiene que el pleno del Parlament pueda revocar estos derechos y prerrogativas si así lo aprueban dos terceras partes de los diputados y si consideran que el ex presidente en cuestión no tiene “las condiciones de honorabilidad necesaria”.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, defendió en su día que esta ley es una “apuesta por la regeneración y por la democracia”, y ha opinado que no es justo que los catalanes tengan que pagar secretarios, coches y un sueldo vitalicio a una persona que sea condenada de manera firme.

Puigdemont renunció en su día al sueldo de ex presidente por considerar que había sido destituido de forma ilegal y porque aún se reivindica como el líder legítimo del Govern, y no está claro cómo quedará su situación cuando el pleno del Parlament invista a un nuevo presidente.

Artur Mas y Jordi Pujol

Aparte de Puigdemont, la ley podría afectar al ex presidente Artur Mas, que fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y quien tiene un proceso abierto ante el Tribunal de Cuentas por la ‘consulta de cartón’ separatista del 9 de noviembre de 2014.

A quien ya no afectaría es a Jordi Pujol, que cuando admitió que tenía dinero no declarado en Andorra, renunció a estas prerrogativas como el despacho de ex presidente, el personal a su servicio y el sueldo que entonces percibía.