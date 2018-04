Una líder de las bases de Podemos: “Si quiere meros pega carteles, dígalo claro, señor Iglesias”

Merche Gil, portavoz del círculo de Podemos en Castelldefels, ha difundido una carta dirigida a Pablo Iglesias en la que le recrimina su actitud ante los problemas del partido, especialmente en Cataluña a raíz de la polémica candidatura de Xavier Domènech. En la misiva le reprocha que su actitud hacia las bases no es la adecuada y que él solo busca “meros pega carteles” y no una participación real.

“Sé que no voy a tener la oportunidad de poder hablar con usted cara a cara, porque ya es una institucionalidad y yo soy una mera ciudadana mindundi de nada, pero esta mindundi se ha partido la cara y ha usado todos sus recursos por confiar y creer en usted”, declara la militante y representante de las bases de Castelldefels.

El clima de tensión en el partido ha provocado las quejas de muchos de sus militantes que no comparten el proceder de su propio partido. Cataluña es uno de los frentes abiertos que más preocupan a la cúpula de Podemos. Merche Gil es uno de los miembros de la delegación del partido en Cataluña que se queja de que Xavier Domènech se presente como candidato a las primarias de la agrupación morada de cara a las municipales de 2019. En este sentido, Gil apunta que Iglesias le “ha decepcionado”: “¿En serio esa silla es mágica como para agarrarse a ella como una garrapata y olvidar los valores y principios por los que la gente le puso allí?”, se queja.

“No me rindo, no lo haré, pero si le digo Sr. Iglesias que venga a Cataluña, hable con las bases, y tome las decisiones que crea convenientes, pero no lo haga desde allí”, critica en su carta.

Iglesias se encuentra en entredicho entre sus militantes por haber apoyado sin condición la candidatura de Domènech pese a que, según los propios estatutos del partido, no se pueden ocupar dos puestos orgánicos a la vez.

“Entiendo que esta carta no le va a gustar, pero ya que tengo la sensación que Podem Cat está muerto en Cataluña, gracias a usted y los intereses de sus besucones amigos, si debo morir por lo menos que muera, intentando un ultimo acercamiento entre usted y las personas que defendemos esos valores en Cataluña”, sentencia para finalizar.