ERC abrirá una sucursal de la ‘república catalana’ en Bruselas con Serret de delegada

Como capital de la ‘república catalana’, Bruselas contará también con sede de los partidos políticos independentistas. A la autoproclamada ‘Casa de la República’ dirigida por Carles Puigdemont y situada en Waterloo, ahora se tendrá que sumar la delegación de ERC en la capital europea, que estará dirigida por la ex consejera fugada Meritxell Serret.

La dirección de ERC le ha propuesto el cargo este lunes durante una reunión celebrada en la capital comunitaria, en la que estaban presentes otros cargos de ERC que residen en Bruselas como los eurodiputados Josep Maria Terricabras o el ex consejero Toni Comín, aunque su presencia respondía a otra cosa y todo apunta a que él no formará parte de esa delegación de ERC en Bruselas.

A Comín precisamente, la dirección de ERC le han pedido una vez más que se aparte, renuncie al escaño y deje paso en el Parlament. Su escaño es crucial para una investidura en el Parlament de Catalunya, tras la aceptación del voto delegado de Carles Puigdemont. Pero Comín no va a ceder. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex consejero ha pedido a la delegación republicana desplazada a Bruselas que lo intenten solucionar “con otras alternativas que no sean su renuncia”.

Según Comín, él ya ha hecho “muchos esfuerzos” como para “tener que sacrificarme otra vez”. Sin su escaño, y con cualquier candidato que no sea Puigdemont, la legislatura no se desbloquea y en ERC lo saben. Como ya les avanzó este periódico, ante la negativa de Comín de renunciar como hicieron el resto de ex consejeros fugados, el partido se plantea arrebatarle el acta a través de la comisión del diputado del Parlament, alegando que no cumple con sus funciones. Aunque este lunes, ante las cámaras, todos han sonreído, la relación entre Comín y ERC es más bien de gritos y reproches.