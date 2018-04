Arrimadas: “Puigdemont quiere repetir elecciones para alargar el ‘procés’ y no caer en el olvido”

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho este lunes que espera que el “interés personal” del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont por “alargar” el proceso independentista no acabe provocando unas nuevas elecciones autonómicas, ya que no sería “lo mejor” para los catalanes.

En rueda de prensa en la sede de C’s tras la reunión del Comité Ejecutivo, Arrimadas ha dicho que su partido contempla el escenario de una repetición de los comicios como una de las opciones posibles en Cataluña y que están “preparados” para ir de nuevo a las urnas si finalmente los partidos independentistas no se ponen de acuerdo para investir a un nuevo presidente.

Sin embargo, ha señalado que “no sería el escenario más lógico, ni el más razonable, ni el mejor para Cataluña”. Tras pedir a las fuerzas separatistas que “reconozcan que esto es un fracaso” y hay que “volver a la legalidad, a la normalidad y a la convivencia”, ha añadido que “todo lo que se aleje de eso será alargar más el ‘procés'”.

En su opinión, esa puede ser precisamente la intención del ex presidente catalán, porque una vez que haya “un Gobierno que gobierne y un presidente o presidenta que dé la cara, cumpla las leyes y empiece a gestionar los problemas, de Puigdemont no se acuerda nadie en cuatro meses o en cuatro días“.

“Pero ya veremos si esos intereses personales del señor Puigdemont nos arrastran a otras elecciones o no”, ha agregado, indicando que lo que quieren los políticos independentistas es continuar “una novela larga y muy cara” que “se basa en repetir mentiras”.

Sànchez sigue sin ser factible

En este sentido, la portavoz de Ciudadanos ha criticado que el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez vuelva a ser el candidato de Junts per Catalunya y ERC a la investidura pese a estar en prisión provisional e investigado en la causa judicial sobre el ‘procés’, y después de que en marzo el juez le impidiera ir al Parlament para ser investido.

Según Arrimadas, Sànchez “ni era un candidato factible antes ni lo es ahora”, y el independentismo “ni lo quería antes ni lo quiere ahora”. A su juicio, buscan “otra vez el lío y el victimismo”, ya que “no quieren gobernar, sino seguir alargando [la aplicación del artículo] 155” de la Constitución y el ‘procés’.

Además, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha negado que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya afirmado en su resolución que Sànchez se pueda someter a una sesión de investidura, sino que lo único que remitió fue “un acuse de recibo” en el que “no entra a valorar la cuestión de fondo”.

Respecto a la situación de Puigdemont, que se encuentra en libertad bajo fianza en Alemania y a la espera de que las autoridades judiciales de este país decidan si lo entregan o no a España y por qué delitos, ha subrayado que C’s respeta siempre las decisiones judiciales. Sobre la posibilidad de que finalmente no se le pudiera juzgar por rebelión, ha dicho que “quedan todavía muchos capítulos por ver”.

Lo que cree que debe producirse en Europa es “una reflexión sobre cómo funcionan las euroórdenes”, porque “no puede ser que fugitivos de la Justicia puedan sacar provecho de una posible descoordinación judicial”. En cualquier caso, ha asegurado que el ex president no ha logrado abrir “una línea de apoyo europeo a la secesión, a saltarse la legalidad y a los proyectos nacionalistas identitarios”.