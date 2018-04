La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado este lunes que su partido contempla que el diputado Toni Comín renuncie al escaño para facilitar que haya una mayoría independentista que invista a Jordi Sànchez (JxCat), pero ha precisado que antes estudiará si el ex conseller puede delegar el voto.

“Estamos valorando todas las alternativas. En caso de que [la delegación] no pueda ser una alternativa, sí que estamos trabajando para una posible renuncia del escaño para hacer valer la mayoría independentista“, ha explicado en rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido.

Si la CUP mantiene sus cuatro abstenciones y no vota favor de Sànchez, el voto de Comín es clave para desencallar la investidura; el ex conseller no ha votado en toda la legislatura por su situación judicial, de ahí que se contemple su renuncia al escaño para ser substituido por un diputado de ERC que pueda votar.