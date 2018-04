El nº 2 del Parlament no puede “garantizar” un acuerdo que evite nuevas elecciones en Cataluña

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha dicho este jueves no poder descartar que se repitan las elecciones al Parlament si no se puede investir a un presidente de la Generalitat: “Las interferencias del Estado y el boicot activo del poder judicial son tan graves que no puedo garantizar nada”.

“Estamos en manos de un Estado absolutamente autoritario y arbitrario”, ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio minutos antes de la reunión de la Mesa del Parlament previa al pleno previsto para las 10:00 horas.

Costa ha advertido de que “no se descarta ninguna opción” para desencallar la investidura, tampoco intentar de nuevo la candidatura del expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, que se encuentra en prisión preventiva.

Ha recordado que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido que se respeten los derechos políticos de Sànchez y que “la resolución del Comité ya la conoce el juez Pablo Llarena“, que instruye en el Tribunal Supremo la causa contra el proceso independentista.

🎥 @josepcosta: “El president @KRLS és optimista en relació a la lluita política que l’ha portat fins aquí. Confia que la justícia alemanya no es deixarà instrumentalitzar per aquesta causa política dirigida pel govern espanyol per reprimir la voluntat dels catalans” pic.twitter.com/rrEDMU2xs1 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 4 de abril de 2018

“Puigdemont está muy bien, está fuerte”

Costa, que el miércoles visitó al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la cárcel de Neumünster (Alemania), ha afirmado que el líder de JxCat “está muy bien, está fuerte, firme y muy consciente del papel que tiene que jugar”.

Así, ha aseverado que no ha renunciado a la Presidencia de la Generalitat “porque es el presidente legítimo, porque fue destituido ilegítimamente y porque tiene la mayoría para volver a serlo en el Parlament”.

“No renunciará nunca a ese cargo que democráticamente le pertenece”, ha valorado el diputado, que ha descartado que se puedan tomar medidas contra la Mesa de la Cámara catalana por haber permitido que Puigdemont delegue su voto en el pleno.

Según ha explicado, los letrados no avisaron de consecuencias de aceptar la petición de delegación porque la advertencia hecha por el Tribunal Constitucional a la Mesa “sólo se refiere a la investidura del presidente Puigdemont, y la decisión de delegar su voto no es su investidura”.

Asimismo, ha recordado Puigdemont, en un centro penitenciario, se encuentra “exactamente en las mismas circunstancias que el resto de miembros del Parlament que están privados de libertad” y que sí han podido delegar su voto.