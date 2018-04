ERC se harta de Comín y se dispone a arrebatarle su escaño

La relación entre ERC y el que fuera su consejero de Sanidad, Antoni Comín, está rota. Según una diputada de los republicanos, “Comín ya no es de los nuestros”. Y prueba de ello es hasta donde están dispuestos a llegar en ERC para quitárselo de encima. Sus compañeros de escaño se están planteando informar de su inactividad parlamentaria a la comisión del Estatuto del Diputado con el fin de suspenderle en el cargo y recuperar el escaño para el siguiente en la lista de los republicanos.

Este es un mecanismo para castigar a aquellos diputados que no cumplan, de manera justificada, con sus obligaciones en el cargo. Hasta ahora, al ser idéntica la situación de Comín que la de Carles Puigdemont, se habían frenado las opciones de arrebatarle el escaño de esta manera, porque hubiese puesto en entre dicho el del ex President, pero ahora ya no hay obstáculos para que dicha comisión parlamentaria estudie si Comín debe o no continuar siendo diputado o si ERC debe quedarse el escaño. Y con las mayorías parlamentarias, mal lo tiene Comín.

Esta es la única fórmula que tiene un grupo parlamentario de recuperar un escaño ganado en las urnas a través de una lista cerrada. Es poco habitual (normalmente a dicha comisión un partido lleva a diputados de otros partidos), pero con el sistema parlamentario actual, aunque uno forme parte de una lista cerrada, una vez consigue el escaño este es unipersonal. Solo el titular de él puede renunciar o pasar al grupo mixto.

Con la recuperación del escaño de Comín y la delegación de voto de Puigdemont, se acabarían los problemas para los independentistas, que ya no necesitarían a la CUP para una investidura en segunda vuelta, tanto de un candidato reivindicativo -como podría ser Jordi Sánchez- o de un candidato efectivo. Precisamente el escaño de Comín, es lo que frena una investidura de Sánchez que podría ser inminente.