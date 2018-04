Puigdemont simula mantenerse activo desde la celda: “No hay retorno tras el 1-O”

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este domingo que medio año después del 1-O los miembros de su Gobierno son “presos políticos” pero se mantienen “libres de espíritu” y ha destacado que el referéndum supuso el inicio de una “nueva era de la que no hay retorno posible”.

En un mensaje en sus cuentas de Instagram y Twitter, que gestiona su equipo desde que permanece encarcelado en Alemania, Puigdemont subraya que la palabra de la ciudadanía “no puede ser nunca delito” y que no escucharla “es legal pero inmoral”.

Sis mesos després de l’#1Oct ☑ el @catalan_gov som #presospolítics, però lliures d’esperit. Aquella jornada de dignitat popular i barbàrie policial va ser l’inici d’una nova era de la qual no hi ha retorn possible. Ahir, avui i sempre al vostre costat https://t.co/3FoFS3LMvz pic.twitter.com/2McRPIo5vX

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 1 de abril de 2018