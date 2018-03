El PP duda entre Esperanza García y Andrea Levy como alcaldables en Barcelona

El Partido Popular de Cataluña busca recambio para su portavoz en el ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz -hermano del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz- que pasadas las fiestas de Semana Santa tiene previsto comunicar su intención de no continuar en el consistorio barcelonés tras las elecciones municipales del año que viene. Los populares, que atraviesan un momento complicado tras el varapalo de las últimas elecciones autonómicas, piensan en dos mujeres para sustituir a Fernández Díaz, la diputada Andrea Levy y la ex diputada Esperanza García.

Según ha podido saber OKDIARIO, ninguna de las dos candidatas tiene especial ilusión por la política municipal. Aunque en la dirección del partido prefieren a Levy para sustituir a Fernández Díaz, García tendría más apoyos entre los afiliados del partido y además, en las elecciones del 21-D perdió su escaño en el Parlament, por lo que se podría dedicar al 100% a la tarea municipal.

Encabezar la lista del PP para las municipales del próximo año en Barcelona no se podría considerar un premio. Algunas encuestas de los partidos los sitúan por primera vez, fuera del pleno municipal, en favor de Ciudadanos que aumentaría el número de concejales.

Además, la persona a sustituir es ni más ni menos que un experto en la política barcelonesa, ya que ocupa el cargo de concejal de forma ininterrumpida desde el año 2003. Además, Fernández Díaz está bien valorado en general por los vecinos de Barcelona que le otorgan mayor valoración a su figura que a la del partido que representa.