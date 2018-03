Un Mosso dice que no puede desalojar a cuatro CDR de la Diagonal porque no se lo han ordenado

Un mosso reconoce impotente ante un ciudadano indignado que no puede desalojar a cuatro CDR de la Diagonal porque no se lo han ordenado: “Si por mí fuera, esto ya estaba limpio, pero depende de un mando”.

La escena se producía en la tarde noche de este martes. Los radicales Comités de Defensa de la República que han trasladado la ‘kale borroka‘ a las calles y carreteras de Cataluña han provocado numerosos incidentes. Después de concentrarse ante la estación de Sants –no más de tres centenares de radicales– han puesto rumbo a la Diagonal, una de las arterias principales de Barcelona.

Allí en un número todavía más reducido han provocado cortes de tráfico, provocando el consiguiente malestar de los conductores. Un ciudadano indignado se ha dirigido a uno de los agentes que asistían a la escena y se cruzaban de brazos.

“Disculpe la pregunta, hay cuatro tíos allí alterando el orden público. ¿No se lo pueden llevar detenidos?”, espeta el viandante al agente al que pone en un aprieto. “No lo puedo entender, son cuatro personas que la están montando en la Diagonal”, recalca el indignado.

La respuesta del mosso es bastante llamativa. “Esto no depende de mí, si por mí fuera esto estaría ya limpio”, asegura el agente. El ciudadano le pregunta entonces: “Si no depende de usted, ¿de quién depende?”. A lo que el agente autonómico responde que él recibe órdenes de un “mando”, y que sin esas órdenes no puede actuar.

En los últimos días, tras el rebrote de protestas y algaradas callejeras por la detención de Puigdemont y el encarcelamiento de los golpistas Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell, los CDR alentados por la CUP y otras organizaciones de extrema izquierda y antisistema se han puesto al frente de la agitación callejera.

La ‘kale borroka’ en Cataluña ha provocado ya disturbios frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona, cortes de autopistas como la AP-7 y la A-2, así como la interrupción de las líneas del AVE que unen Madrid con Barcelona. Si bien los Mossos se han empleado a fondo para frenar estos disturbios, también es cierto que en algunas ocasiones se han cruzado de brazos y han permitido a los radicales campar a sus anchas.

Un ejemplo, no sólo el de este vídeo, es el que se ha producido este mismo martes junto a la sede del Partido Popular en la Ciudad Condal. Allí un grupo de los CDR ha podido realizar pintadas e interrumpir el paso a los viandantes ante la permisividad de los Mossos.