OKDIARIO entrevista a Alfonso Merino, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El líder sindical habla de la situación de tensión que se vive últimamente en las calles de Cataluña y lo que esperan los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en esta región.

¿Cómo está evolucionando la situación en los últimos meses? ¿Se palpa en la calle otra vez la tensión en la calle? ¿Tiene algo que ver con los días tan tremendos de octubre?

Después de los días fatales que pasamos durante finales de septiembre y el mes de octubre, la cosa se ha calmado. Hasta la fecha de hoy, parece que se vuelve a reactivar un poquito en contra de la Guardia Civil otra vez. Ayer [por el lunes] tuvimos unas pintadas en el acuartelamiento en Berga (Barcelona). No entendemos por qué tiene que ser contra la Guardia Civil, si realmente nosotros no estamos ante las manifestaciones.

¿Cómo es la situación actualmente en la calle? Realmente los CDR son los que están dirigiendo toda esta ola de violencia, ¿también colaboran, a su modo, los políticos?

Los CDR estarán apoyados por alguna organización política, no me cabe ninguna duda.

¿Qué le parece a un responsable sindical de las fuerzas del orden las declaraciones que hemos escuchado estos días por parte de dirigentes políticos, en concreto del presidente del Parlamento de Cataluña?

En vez de aplacar a la ciudadanía, parece que están arengando a las masas a que vayan contra los poderes del Estado representados en Cataluña.

Hablamos de los Mossos, porque las peticiones para pasarse tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional aumentan.

No podrías ni creerte la cantidad de mossos que llaman a nuestra asociación para tener información sobre cómo pasarse bien a la Guardia Civil, o bien a la Policía Nacional. Bien es cierto que la Policía Nacional tiene habilitada una pasarela, pero falta desarrollar el reglamento para esa pasarela. Pero si fuera efectiva esa pasarela, habría cientos de mossos que sin ninguna duda se pasarían a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y más ahora con la equiparación salarial que tenemos a la vista.

OKDIARIO da hoy cifras, hablamos de que hay 1.000 ya que lo han solicitado, pero que podrían ser 6.000 los mossos que con la equiparación pidieran pasarse a las Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿son cifras reales Alfonso?

Creo que no serían descabelladas, pero realmente no lo sabemos con certeza. Si la equiparación fuera real y la pasarela fuera efectiva, no me cabría ninguna duda de que podrían llegar a esa cantidad.

¿Cómo veis lo que pueda ocurrir esta Semana Santa? Esta mañana hemos visto cortes en algunos puntos, pero que no ha llegado al nivel de violencia de los disturbios del pasado domingo, ¿qué se espera para los próximos días por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?

Yo creo que los CDR intentan mantener la presión en la calle para que salgan en las noticias del día. Nosotros simplemente vamos a realizar nuestro trabajo. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda suceder y sin ninguna duda actuaremos si tenemos que actuar.