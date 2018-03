El ex vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el ex conseller y diputado de ERC Raül Romeva —ambos encarcelados—, han presentado este martes un recurso contra el auto de procesamiento dictado por el Tribunal Supremo en el que alegan que defendieron la independencia por vías legales y no violentas.

“El proyecto político independentista es legal y acorde con el derecho internacional de los estados democráticos. Negar el espacio político independentista es negar la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional”, resume el recurso, recogido por Europa Press.

El mismo documento niega que puedan imputarse a Junqueras y Romeva los delitos de malversación y rebelión: el primero porque asegura que no se dedicaron fondos públicos al referéndum, y el segundo porque en ningún momento del proceso soberanista ha habido un “alzamiento violento”.