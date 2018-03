El diputado y coportavoz de Esquerra Republicana en el Congreso Gabriel Rufián ha pedido al presidente del Parlament y compañero de partido, Roger Torrent, y a la Mesa de la Cámara catalana que “se lo jueguen todo” por investir a Carles Puigdemont, ex president y actualmente encarcelado en prisión alemana de Neumünster. Se trata del primer dirigente de ERC que da este paso tan claramente desafiante con el Tribunal Constitucional, que el pasado 28 de enero resolvió que no era posible celebrar el pleno de investidura de una persona en ausencia.

Desde las elecciones del pasado 21 de diciembre, Esquerra ha sido la formación política independentista que con menos dispuesta se ha mostrado a continuar por la vía golpista en el ‘procés’. Sus dirigentes han abogado desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución y tras los resultados electorales que había que investir un president independentista, pero siempre que no tuviera consecuencias legales para nadie.

Pero ahora Rufián, en declaraciones a 8TV ha asegurado que ERC “investirá a cualquier candidato que proponga Junts per Catalunya”. Es más, ha insistido en que “quien no supiera a qué se enfrentaba, mejor que no lo hubiera hecho”.

“Por ERC no va a quedar”, ha insistido, “hemos dejado claro que estamos en este proceso y hemos apoyado a los tres candidatos que han propuesto”. Preguntado por si eso quiere decir que Roger Torrent “se equivocó” suspendiendo el pleno para investir al ex president, el diputado republicano ha repetido el mensaje de que “el president legítimo es Carles Puigdemont, y eso es lo único que ha dicho Torrent. Aquí estamos para restituirlo y yo creo que la Mesa del Parlament tiene que jugárselo todo por conseguirlo”.

ERC nunca quiso jugársela

Sin embargo, fue el propio Torrent —elegido diputado el 21-D en las listas republicanas— el que tras convocar sendos plenos de investidura —primero de Carles Puigdemont, después de Jordi Sànchez— los suspendió a última hora. Las resoluciones del Constitucional y del Supremo, impidiendo celebrar esas sesiones de investidura para un fugado de la Justicia y para un encarcelado preventivo por delitos de rebelión y sedición, frenaron los ímpetus del presidente del Parlament y de su partido, que nunca quiso jugársela.

La tercera intentona de investir un president de la Generalitat, la de Jordi Turull, fue convocada de urgencia el pasado jueves, una vez que se supo que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo había convocado al día siguiente junto a otros cinco investigados para comunicarles el auto de procesamiento. La intención del bloque separatista era que Llarena no tuviera otro remedio que decidir si enviaba a prisión preventiva —como finalmente hizo— a un Turull ya investido presidente del Govern de la región catalana.

La abstención de la CUP dio al traste con esta intención de JxCat y ERC, y Turull se personó en la sede madrileña del Supremo, escuchó su procesamiento y fue enviado a la cárcel de Estremera de la mano de Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Josep Rull. La número dos de ERC, y líder de facto tras el encarcelamiento de Oriol Junqueras, Marta Rovira, se había fugado la noche anterior camino de Suiza, donde la esperaba la antisistema Anna Gabriel (CUP).

Sin embargo, estos encarcelamientos y la detención de Puigdemont el pasado domingo en Alemania, tras cruzar la frontera desde Dinamarca, han cambiado el escenario. Las manifestaciones en las calles en protesta por este arresto han tornado en violentas, la Cámara catalana ha convocado para este mismo miércoles un pleno con el objetivo de “garantizar los derechos políticos” de Puigdemont, Sànchez y Turull y ahora Rufián se descuelga con esta propuesta del todo rupturista.

Un discurso incoherente

Pero el diputado de Esquerra no mantiene un discurso coherente en todo este asunto. Hace solamente un día, Rufián no tenía tan claro que haya que investir a Puigdemont “con todas las consecuencias”. En declaraciones a Catalunya Ràdio, sostenía que antes de dar semejante paso había que “hablar para ver cómo se hace”, porque la posibilidad de investir al ex president golpista cuenta no sólo con la prohibición del Constitucional sino con el informe en contra de los propios letrados del Parlament.

Es más, hace sólo tres días, el pasado sábado, en otra radio, esta vez en RAC1, Rufián aconsejaba a Puigdemont dejar su escaño: “Si dependiera de mí la elección de un president, yo dimitiría”, dijo el republicano dado que la CUP había decidido abstenerse en la primera votación de Turull.