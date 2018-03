La defensa de la ex consellera de la Generalitat fugada Clara Ponsatí ha trasladado este martes su intención de comparecer el miércoles ante la justicia escocesa. La intención del abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, es evitar la extradición a España que reclama el Tribunal Supremo por un delito de rebelión.

En un apunte en su perfil de Twitter, Anwar ha afirmado: “Como @KRLS #Puigdemont está bajo custodia alemana, estamos ultimando la estrategia ante los tribunales escoceses para luchar contra los intentos de extradición de @ClaraPonsati #catalonia #PoliticalPrisoners”.

As @KRLS #Puigdemont is held in German custody, we make our final preparations for the Scottish Courts on Wednesday to fight attempts to extradite @ClaraPonsati #catalonia #PoliticalPrisoners https://t.co/1iQebgJgIN

— Aamer Anwar (@AamerAnwar) 27 de marzo de 2018