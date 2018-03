El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “romper una democracia no sale gratis” y que tiene que saber que no se está enfrentando a Mariano Rajoy sino a la democracia europea. Rivera también ha cargado contra el Presidente de la Generalitat, Roger Torrent. Prueba de ello es su detención en Alemania, ha dicho Rivera, insistiendo en que intentar romper una democracia europea tiene un coste “y se paga en los tribunales”.

Ha cargado además contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, por su discurso de ayer, más propio de un “hooligan” que del presidente de una institución del Estado. “Cuanto antes lo separatistas asuman la realidad y su fracaso, mejor”, ha subrayado Rivera en una rueda de prensa en el Congreso.

Aunque no se ha atrevido a pronosticar cuándo los secesionistas admitirán su fracaso, sí ha dicho que, en todo caso, quedan menos de dos meses para formar gobierno o ir a otras elecciones.

Rivera ha aprovechado para expresar todo su apoyo a jueces, fiscales, policías y a los catalanes que tienen ‘seny’ (cordura en castellano) y que están sufriendo las consecuencias del nacionalismo. El nacionalismo, ha añadido, es “lo que se vio ayer en las calles de Barcelona”, ese “odio” y “enfrentamiento”, ha lamentado Rivera, que se desencadenó tras la detención de Puigdemont, .

Para el líder del partido naranja es urgente tomarse “en serio” el nacionalismo porque “no es una broma” sino la “principal amenaza” en Europa y ha reprochado al PP y al PSOE que durante años hayan “minusvalorado” la fuerza que tiene.