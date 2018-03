El rector de la Universidad de Glasgow defenderá a Ponsatí: “Sus derechos humanos no se garantizan en España”

La ex consellera catalana de Educación Clara Ponsatí, que se encuentra fugada en Escocia y ya ha confirmado su intención de entregarse en los próximos días, contará con la figura de Aamer Anwar, rector de la Universidad de Glasgow, como su abogado.

Ha sido el propio Anwar quien ha hecho pública esta relación después de que la policía escocesa confirmase que ha recibido la Euroorden de detención sobre Ponsatí enviada por el Tribunal Supremo Español.

Anwar, rector de la Universidad de Glasgow y que fue destacado como abogado del año 2017, amén de conocido activista con visiones políticas escoradas hacia la izquierda, escribió un mensaje en la red social Twitter en el que confirmaba que “defenderé a Clara Ponsatí de los intentos de España de extraditarla en lo que considero un caso de persecución política”. Anwar, escribió, cree que “no existe garantía de que los derechos humanos de Ponsatí sean respetados en los tribunales españoles”.

I am instructed 2defend Clara Posanti from Spain’s attempts 2extradite her on the basis that this is viewed as a political persecution & there is no guarantee of her human rights being respected in the Spanish Courts #Catalonia https://t.co/H6iCPkcqfZ

