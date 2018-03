El diputado que invitó a Puigdemont a Finlandia asegura que el prófugo ya no está en el país

El diputado Mikko Kärnä, que invitó a Carles Puigdemont a Finlandia, asegura que el ex president catalán ya no está en el país. El prófugo de la justicia española llegó el pasado jueves al país nórdico y tenía previsto regresar hoy a Bruselas, aunque no hay ninguna constancia de que esté de vuelta en la capital belga.

El abogado del fugado aseguraba este sábado que su cliente se presentaría ante la policía finlandesa al activar este viernes el juez Llarena la Euroorden para su detención, pero la realidad es que Puigdemont no ha acudido a ninguna comisaría y que las fuerzas del orden finlandesas le han puesto en busca y captura.

Kärnä afirma que, según sus informaciones, Puigdemont habría abandonado Finlandia este viernes por las noche, aunque desconoce qué medio utilizó. También según las informaciones del parlamentario finlandés, el ex president catalán habría regresado a Bélgica, aunque tampoco hay confirmación al respecto.