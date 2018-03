El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que el proceso independentista catalán “ha muerto” y que el “entierro” tuvo lugar este jueves en el Parlamento autonómico, en el Pleno donde el diputado de Junts per Cataluña Jordi Turull no logró recabar los votos necesarios para ser investido presidente de la Generalitat.

Tras calificar de “surrealista” la situación que se produjo en esa sesión plenaria, en la que la CUP impidió la investidura de Turull al negarse a darle su apoyo, Rivera ha indicado que los partidos independentistas están “rotos y divididos”. “El proceso separatista ha muerto, se ha acabado, y ayer fue parte del entierro. Sólo había que ver las caras de los separatistas”, ha manifestado.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el líder de la formación naranja ha concluido que al final “el Estado de Derecho ha vencido a los que querían romper la democracia”, aunque ellos “no lo quieran reconocer”. Por eso, les ha pedido que actúen con “un mínimo de sensatez” y digan a sus votantes que “esto se ha acabado”.

El independentismo no quiere gobernar

El líder de C’s ha dicho que “lo lógico” sería que los separatistas, aprovechando que obtuvieron una mayoría de escaños en las últimas elecciones autonómicas, llegaran a un acuerdo para investir a un candidato y formar un Gobierno, evitando que haya que convocar unas nuevas elecciones.

Además, espera que ese candidato sea una persona que no esté investigada por la Justicia en relación con el ‘procés’, como ocurría con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, con Jordi Sànchez y ahora con Jordi Turull, y que “acate las leyes”.

Sin embargo, ha añadido que el que determine finalmente lo que va a ocurrir será el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, “un señor huido de la Justicia que vive en Waterloo (Bélgica) y que se piensa que vive en una República catalana”.

En su opinión, hasta ahora no han propuesto una candidatura viable porque “el nacionalismo es victimismo”. “No construye, sólo destruye; no propone, sólo intenta poner obstáculos; no suma a la gente, la divide; y no quiere gobernar, quiere romper España y dar una mala imagen de España”, ha asegurado.

Rivera, que se ha felicitado de que el PP, el PSOE y Ciudadanos decidieran activar juntos el artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras el “golpe a la democracia”, ha pronosticado que “el nacionalismo va a seguir siendo un problema muy gordo para España y para Europa”.

“Que nadie piense que el futuro Gobierno [catalán] se va a dedicar a gestionar la sanidad, la educación o el medio ambiente”, porque “va a seguir pensando en cómo destruir España”, ha afirmado.

Consecuencias judiciales

Respecto a la situación judicial de los líderes del ‘procés’ —13 de los cuales han sido procesados este viernes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena—, el presidente del partido naranja ha dicho que es “muy triste” que políticos que han ocupado cargos públicos acaben en los tribunales.

Pero ha subrayado que si han llegado a este punto es “por haber tomado decisiones irresponsables permanentemente” y por haber cometido presuntamente delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, entre otros, en vez de haber optado por “frenar esta locura”.

En este sentido, ha indicado que tendrán que asumir las consecuencias de sus actos y que se equivocaron si pensaban que España era “una República bananera donde se puedan negociar las sentencias y los jueces”.