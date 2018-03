Turull a la CUP en 2016: “Aquí hemos venido a construir un Estado, no a gesticular”

Finales de marzo de 2016. Hace casi tres meses que Carles Puigdemont es President de la Generalitat y que su ejecutivo comanda el Govern, con la vista puesta en culminar el proceso independentista en 18 meses. El presidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí, la coalición de CDC y ERC, espeta entonces a la CUP que “aquí hemos venido a construir un Estado, no a gesticular”. Quien pronuncia la frase es Jordi Turull, por aquel entonces eterno aspirante a liderar el PDeCAT, que no fue capaz de asaltar. Hoy, Turull, será investido 131 President de la Generalitat, si la CUP hace un gesto y se lo permite.

Y es que son muchas las diferencias entre Turull y los anticapitalistas. Ideológicas, evidentemente, pero sobretodo la relación del nuevo candidato de Junts per Catalunya con la antigua Convergència del 3% y con la família Pujol. Y es que Jordi Turull fue la persona que defendió al ex tesorero de CDC, ahora condenado por el caso Palau, Daniel Osàcar y a Oriol Pujol. Sobre este último, defendió acompañarlo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque “estoy convencido de su honestidad y de que acabarán retirando su imputación”. A Osàcar también le acompañó a declarar. Hoy está condenado a 4 años y 5 meses de prisión. Sobre él también dijo ser “testigo de su honestidad” porque decía en 2013: “Él no es el señor Luís [en referencia a Bárcenas]”.

Y es que en el caso del 3%, aunque no se le imputará por ello, el nombre de Jordi Turull también aparecía entre toda la documentación, como miembro de la mesa de contratación que otorgó a la constructora Ferrovial, las obras de un pabellón deportivo en Sant Cugat del Vallès, con un gobierno autonómico de Jordi Pujol, del que Turull siempre se declaró admirador.

Treinta años en política

El elegido para presidir la Generalitat empezó su carrera política en las juventudes de CDC, la JNC, base de los independentistas convergentes. Fue allí, donde conoció a su esposa y madre de sus dos hijas, Blanca Bragulat, alto cargo del departamento de Vivienda del gobierno catalán.

Turull fue concejal en el Ayuntamiento de Parets del Vallès y jefe de gabinete del Ayuntamiento de Sant Adrian del Besos, en la única etapa que estuvo liderado por CDC. Licenciado en derecho por la Universidad de Barcelona, dirigió el Instituto Catalán del Voluntariado entre 1996 y el 2000, tras abandonar la Diputación de Barcelona y justo antes de ser diputado en el Parlament, donde ocupa escaño desde el 2004. Hace menos de un año, con la reestructuración del Govern de Carles Puigdemont, asumió el cargo de Consejero de la Presidencia y Portavoz.

Pugna para liderar el PDeCAT

Turull era el hombre preferido por el entorno de la familia Pujol para pilotar CDC tras la salida de Oriol Pujol, imputado por corrupción. Pero finalmente fueron Josep Rull –con quién por aquel momento no mantenía una buena relación– y Lluís Corominas quienes se hicieron con el poder. Con la creación del PDeCAT, Turull y un grupo reducido de fieles –como el exjefe de la poderosa federación de Barcelona y número dos de Territori, Ferran Falcó y el diputado en el Congreso, Feliu Guillaumes–, intentaron auparle a la dirección del PDeCAT, provocando un enfrentamiento con Artur Mas y con Marta Pascal, que finalmente fue la elegida.

La prisión le unió a Josep Rull

Aunque se conocían desde hacía años, por su etapa en las juventudes, la lucha por el poder orgánico del partido distanció a Turull y Rull, incluso cuando formaban parte del mismo ejecutivo. Fue la entrada en prisión, donde los dos compartían celda en el penal de Estremera, cuando la gran cantidad de horas compartidas unieron a los dos políticos hasta el punto de hacerlos inseparables. Hace unas semanas, incluso, organizaron un almuerzo con una parte de JxCat en el Ripolles, para dar prueba de su relación, según cuentan fuentes presentes en la comida a OKDIARIO.