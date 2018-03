Un cura con lazos golpistas en su parroquia: “Los ‘Jordis’ están en prisión por culpa del Gobierno”

Una mujer decidió llamar a la Iglesia de Santa María y San Nicolás de Calella (Barcelona) para preguntar por qué tienen puesto en su entrada unos lazos amarillos. Este lazo es el elegido por el separatismo catalán para apoyar a los golpistas encarcelados, pero la mujer quiso hablar con el párroco en persona para ver cómo lo justificaba.

Al teléfono no se puso el párroco, pero sí un cura que le dijo: “Esto es como una manifestación de luto por el encarcelamiento de Jordi Cuixart y de Jordi Sánchez, que están injustamente en prisión sin que sean culpables, porque es que es una arbitrariedad del Gobierno español”. “La Iglesia dice que tiene que defender las cosas que son justas y esto es una injusticia”, agregó.

Los ‘Jordis’ fueron encarcelados el pasado 16 de octubre por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. La magistrada decretó prisión sin fianza para ellos al estar acusados por un delito de sedición. ¿El motivo? Las algaradas callejeras del 20 y el 21 de septiembre en Cataluña y por los disturbios durante el 1-O.

“Un día se manifestaron, el Gobierno considera que fue un alzamiento, un tumulto, y los tiene encarcelados y no quiere de ninguna manera sacarlos. O sea, que están recogiendo pruebas, datos y tergiversando las leyes para poder retenerlos en la prisión”, argumentó este religioso.

“Estamos en contra del Supremo”

La mujer, que reside en Holanda según revela en la conversación, pregunta al cura por teléfono si los dos Jordis viven en Calella, a lo que el sacerdote le responde que “viven en Barcelona y representan a estas dos asociaciones culturales y de pueblo”, en alusión a Òmnium Cultural y a la ANC.

“Es que yo he pasado esta mañana y una señora le he preguntado y me ha dicho ‘no, esto es por los enfermos de espina bífida, que es el lazo amarillo’“, le explica la mujer al teléfono.

El lazo amarillo amarillo es el símbolo que usan desde siempre los afectados por esta malformación congénita para concienciar a la sociedad. Los separatistas catalanes se apropiaron de este símbolo para su causa, algo que se denuncia desde las asociaciones que representan a los enfermos de espina bífida.

“No, eso es otra cosa”, responda el cura entre risas. “También hay solidaridad con esta desgracia, pero no. Este lazo es el que se ha hecho desde que entraron en prisión estos dos señores. Y toda Cataluña, toda la gente que está de acuerdo con este lazo, quieren expresar su contrariedad”, señaló poco después.

Antes de terminar la conversación, el eclesiástico de la Iglesia de Calella afirmó que los que llevan el lazo amarillo “estamos en contra del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional de España”.

Un concierto en apoyo a los golpistas

La Parroquia de Santa María y San Nicolás de Calella (Barcelona) exhibió también un cartel en apoyo a los golpistas encarcelados y celebró un concierto para pedir su puesta en libertad. OKDIARIO informó de estos hechos el pasado mes de diciembre.

El párroco de esta iglesia es Jacinto Busquet. Los organizadores de este concierto fueron las asociaciones independentistas de la ANC, Òmnium Cultural y el comité de defensa de la república (CDR) del municipio de Calella. Monsterrat Candini (PDeCAT) es la alcaldesa de Calella, un municipio con 18.317 habitantes.