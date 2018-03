Arrimadas lamenta que Cataluña vuelva a estar a expensas de la CUP y pide que acabe el ‘procés’

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado este jueves que se ha llegado de nuevo a una situación en la que esta comunidad está a expensas de la CUP, un partido “antisistema” con cuatro diputados, y ha pedido a las formaciones independentistas que dejen de “alargar el ‘procés'”.

“Estamos otra vez como hace dos años, el futuro de Cataluña lo decide la CUP”, que es “una fuerza antisistema con cuatro diputados” en el Parlament, y eso es “un despropósito”, ha manifestado después de que el partido anticapitalista anunciara que finalmente no apoyará la investidura de Jordi Turull (Junts per Catalunya) en el Pleno de este jueves y, por lo tanto, no recabará los votos necesarios convertirse en presidente de la Generalitat.

En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha dicho que lo que realmente han organizado las fuerzas independentistas en la Cámara catalana es “un capítulo más” del “show mediático” que, a su juicio, es el proceso separatista, con el único objetivo de “enfrentarse” al Tribunal Supremo y al Gobierno de España.

“Turull está imputado por malversación de fondos públicos, prevaricación, rebelión; no está aquí para ser presidente, está aquí porque no puede ser presidente”, como ocurrió con Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, y “lo que quieren es lío y follón, que es de lo que viven ahora”, ha indicado, agregando que ellos “no quieren enfrentarse a la realidad”, pero “Cataluña no se merece estar así”.

La también portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos considera que “nadie quiere a Turull de presidente” y que si no fuera porque este viernes debe declarar ante el Tribunal Supremo en el marco de la causa sobre el proceso independentista, JxCat y ERC no lo habrían promovido como candidato.

Por otro lado, Arrimadas ha dicho que “no hacía falta” el Pleno de este jueves y la investidura previsiblemente fallida de Jordi Turull para que comenzara el plazo de dos meses antes de que haya que convocar unas nuevas elecciones autonómicas en el caso de que no se logre investir a ningún candidato.