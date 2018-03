Temor en JxCat por la posible renuncia de algunos diputados encausados

Junts per Catalunya ya ha planteado a Esquerra Republicana la celebración de un pleno exprés, mañana jueves por la tarde, para investir a Jordi Turull. Turull, junto con otros seis diputados, tiene que presentarse el viernes ante el Tribunal Supremo y, la estrategia que puedan seguir algunos diputados de ERC ante el juez, hace temer a los de Carles Puigdemont. La renuncia de algún diputado a su escaño para evitar nuevas medidas cautelares, sería un contratiempo para el ‘procés’.

El último en hacerlo fue Jordi Sànchez, que el martes le dijo al juez Pablo Llarena que estaba dispuesto a renunciar a la actividad parlamentaria si esto le facilitaba su salida de prisión. De momento, Llarena no le ha dicho ni sí, ni no, pero los precedentes anteriores invitan a la confianza a los ex consejeros, Forcadell y Rovira en caso de optar por esta vía. A Joaquim Forn y a Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, Llarena no les ha citado para testificar de nuevo y modificarles las cautelares, porque no aprecia riesgo de reiteración delictiva.

De los seis diputados que tienen que ir al Tribunal Supremo el viernes, en concreto, hay tres que se podrían plantear renunciar a su escaño para facilitar su situación procesal. Una de ellas es la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ya decidió no repetir en el cargo para evitar mayores consecuencias penales. También Dolors Bassa, el martes, comunicó a ERC su decisión de no volver a ser consejera, aunque ambas manifestaron que se quedaban en el escaño, aunque no con un especial convencimiento, sobretodo en el caso de Forcadell. Raül Romeva, que está en el grupo de ERC como independiente, también se estaría planteando la renuncia si con ello evitase mayores medidas cautelares, como el ingreso de nuevo en la prisión.

Los tres están en libertad condicional con fianzas de más de 100.000 euros. Si el juez, una vez escuchado su testimonio el viernes y comunicados que se abre juicio contra ellos por los delitos que se les impute, aprecia riesgo de fuga o reiteración delictiva, podría volver a ordenar su ingreso en prisión a la espera del juicio, que fuentes jurídicas señalan para el otoño para tener una sentencia antes de acabar el año.