Bassa confirmará hoy a ERC que no quiere volver a ser consellera y propondrá a su sustituto

La ex consellera de Asuntos Sociales, Trabajo y Familias, Dolors Bassa, no formará parte finalmente del nuevo ejecutivo catalán, que debería ponerse a trabajar en los próximos días. Tras varias semanas de reflexión, la diputada de ERC y ex secretaria general de la UGT en Gerona, ha decidido renunciar finalmente a continuar en el Govern para poder dedicar más tiempo a preparar su defensa en la causa del 1-O, donde está imputada por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Esquerra le dejó tiempo a Bassa para decidir si quería repetir en el cargo o no, y le pidió que en caso de no querer revalidar su puesto en la dirección de uno de los departamentos con más contenido social del Govern, propusiera un candidato que sería aceptado por la dirección de los republicanos, algo que la ex consellera hará este mismo martes.

Dolors Bassa siempre ha defendido su labor al frente de Asuntos Sociales, Trabajo y Familias, donde ha dedicado jornadas de 17 y 18 horas y considera, según dijo ella misma hace unos meses, que “el cuerpo me pide no repetir”. Para Bassa, profesora de profesión, un requisito para haber aceptado repetir de nuevo era el saber que podía dedicarse al 100%, algo que con el proceso judicial que tiene abierto como el resto de ex consejeros, no podía garantizar a día de hoy.

A lo largo de los próximos días, Esquerra hará público el nombre de la persona que sustituirá a Dolors Bassa al frente del departamento de políticas sociales en el ejecutivo catalán.