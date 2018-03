El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha respondido hoy a la líder del grupo de Ciudadanos (C’s), Inés Arrimadas, que su deber es “defender los derechos” de los diputados de JxCat Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, ya que ambos pueden aspirar a ser candidatos a la presidencia de la Generalitat.

En una carta de respuesta a otra misiva que le envió la semana pasada Arrimadas, el presidente del Parlament justifica que el pleno de investidura haya sido pospuesto dos veces en que esto se debe a “las injerencias ilegítimas del Estado” que se traducen en trámites “procesales” ante la imposibilidad de que ambos candidatos comparezcan personalmente en el hemiciclo.

Torrent expresa su “voluntad” de encontrar “la fórmula política” que posibilite investir al nuevo presidente de la Generalitat y formar Govern.

La presidenta del grupo de Ciutadans en el Parlament pedía a Torrent que acabase con la parálisis institucional que vive Cataluña y que ponga en marcha el reloj del plazo de tres meses como máximo para investir a un presidente de la Generalitat mediante una “comparecencia” del propio presidente del Parlament.

Torrent, sin embargo, descarta esta posibilidad ya que “el reglamento del Parlament no establece ni tiene previsto” el hecho insólito de que un presidente de la Cámara tenga que comparecer ante el pleno para dar explicaciones.

El reglamento sí que prevé, en cambio, que el presidente de la Generalitat y los consellers del Govern puedan comparecer ante el pleno de la Cámara para rendir cuentas de su gestión al frente del Ejecutivo catalán.

Por lo que respecta a las dos candidaturas que han sido propuestas, la de Carles Puigdemont y la de Jordi Sànchez, el presidente Torrent recuerda a Arrimadas que ambos son diputados y que “adquirieron el derecho de representación política que les otorga la condición de representantes de la ciudadanía” con lo cual su “deber” es “defender estos derechos”.

En todo caso, el presidente del Parlament constata que hasta ahora no ha recibido una propuesta de candidato alternativo —”tampoco usted”, le dice a Arrimadas—, y destaca que lo que no puede hacer es designar a un candidato que no cuente con la mayoría requerida de votos para ser elegido presidente.

“Coincidimos, en todo caso, en la necesidad de alcanzar un gobierno lo antes posible”, concluye en su carta Torrent.