Forn no asistirá este martes a la vista en la que el Supremo estudiará su excarcelación

El exconsejero catalán de Interior, Joaquim Forn, ha renunciado a la posibilidad que le dio el Tribunal Supremo de acudir este martes a la vista que se celebrará a puerta cerrada para estudiar una reciente decisión del magistrado Pablo Llarena -que le investiga por un delito de rebelión y malversación de caudales públicos- contraria a su excarcelación, han informado a Europa Press fuentes del caso.

No obstante, a las 20.00 horas de este lunes aún estaba pendiente conocer si la decisión del exmandatario dejaría o no finalmente sin efecto su traslado mañana desde la prisión de Estremera, donde cumple prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre.

El que sí parece querer hacer uso de dicha prerrogativa es el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a presidente de la Generalitat, Jordi Sànchez, para cuya excarcelación se celebrará también mañana una vista una vez concluya la de Forn.

VOX, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha anunciado defenderá que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional provisional para ambos -la de Sánchez acordada el pasado 16 de octubre y la de Forn el 2 de noviembre- al no existir circunstancias nuevas que modifiquen las razones por las cuales se decretaron. En concreto, argumentarán el papel relevante de Forn en el control político de los Mossos d’Esquadra durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

En relación con Sánchez, VOX defenderá que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional al no existir circunstancias nuevas que modifiquen las razones por las cuales se decretó su entrada en prisión y confirmar la vinculación de la ANC y el que fuera su presidente los actos de violencia del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y del 1 de octubre. También defenderá que se mantenga la denegación del permiso solicitado para acudir al pleno de investidura del Parlamento.

Posición de la Fiscalía

Una posición similar adoptará previsiblemente la Fiscalía, que hasta este momento no ha informado a favor de libertades aunque no ha recurrido cuando éstas se han conseguido mediante el depósito de una fianza, como en el caso de varios exmiembros de Govern y del Parlament.

En la primera de las vistas, que se celebrará a las 10.00 horas, se analizará el recurso de apelación presentado por Joaquim Forn contra el auto del magistrado del pasado 2 de febrero en el que le denegó la libertad al considerar que persistía riesgo de reiteración delictiva. El juez Llarena adoptó esta decisión pese a que Forn había alegado su renuncia al acta de diputado para argumentar lo contrario.

Media hora más tarde, a las 10.30 horas, tendrá lugar la segunda vista para estudiar el recurso de Jordi Sànchez contra el auto del juez del pasado 6 de febrero en el que rechazó la petición de libertad del expresidente de la ANC. El alto tribunal ha precisado que se trata de revisar un auto en el que se rechazó la salida de prisión antes de que éste fuera designado candidato a la Presidencia de la Generalitat.

El alto tribunal ha aclaro que en todo caso mañana no seestudiará la última decisión de Llarena, adoptada el pasado 9 de marzo, que denegó la libertad y el permiso de salida de prisión del candidato de JxCat para acudir al Pleno de investidura del Parlament del pasado 12 de marzo, que no llegó a celebrarse. Este recurso queda pendiente para más adelante, ya que el magistrado instructor dio plazo a las partes para presen tar alegaciones y este trámite aún no se ha sustanciado.