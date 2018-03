Los CDR llegan a Murcia para convertir la protesta contra el muro del AVE en un acto de represión del Estado

El separatismo catalán radical no desaprovecha ninguna ocasión para organizar movilizaciones que puedan acabar en disturbios y así culpar a la “represión del Estado”. Ahora han elegido Murcia como objetivo, donde desde hace meses los vecinos protestan contra la construcción de un muro que divide a la ciudad para que pueda pasar el AVE una vez finalizadas las obras. Los ciudadanos piden que se soterre la vía para retirar este muro.

Los radicales de los llamados comités de defensa de la república (CDR), impulsados por la CUP, se están movilizando a través de las redes sociales para unirse a una manifestación convocada para el próximo 7 de abril. “Omplim Murcia, ni mur ni por (llenemos Murcia, ni muro ni miedo)”, es el lema escogido para esta movilización.

El ex dirigente de la CUP Antonio Baños ya ha empezado a movilizar a los separatistas para acudir a esta concentración. “¡El 7 de abril para Murcia que voy! Porque para un republicano catalán la lucha de cualquier pueblo por sus derechos es también la suya“, señala Baños en su perfil de Twitter. Varios integrantes de los CDR han compartido el mensaje del ex dirigente de la CUP.

El poder és del poble i els catalans hem de ser-hi amb les causes nobles i justes com les que demanen els murcians. Som un poble demòcrata i solidari, demostrem-ho un cop més!💪#ALasViasSinRepresion #ALasVías #ALasVias185 #ElPoderDelPoble #Catalunya pic.twitter.com/dpJS0WowQ6 — Lutxi Liu🎗️ (@luchiliu80) 16 de marzo de 2018

Los separatistas han creado varios perfiles en Twitter para intensificar esta campaña. Uno de ellos es ‘Omplim Murcia’, que pretende imitar a la plataforma ‘Omplim Brussel·les‘, que crearon con motivo de la manifestación separatista el pasado mes de diciembre en apoyo a Carles Puigdemont.

Otro perfil es ‘Catalans a les vies (catalanes a las vías)’, que se ha encargado de ir organizado la manifestación del próximo 7 de abril. “Esta acción no es reivindicativa de la situación actual en Cataluña, es una acción solidaria con Murcia. Quien no quiera, no debe estar allí. He pedido no llevar esteladas porque esta es nuestra causa“, puntualiza en uno de sus mensajes.

El pueblo debe hacerse escuchar”, recalcan en otros de sus apuntes.

Las protestas que se suceden sucesivamente en las últimas semanas han provocado que la Delegación del Gobierno en Murcia tome medidas drásticas para proteger la zona de obras: agentes de la Policía Nacional armados con metralletas. En el barrio de Santiago el Mayor, se encuentra a escasos de la obra del AVE un instituto y una escuela, lo que provocó un gran enfado entre los vecinos de Murcia.

Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, no desaprovechó la ocasión de utilizar estas imágenes para cargar contra el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé (PP). “Los vecinos de Murcia siguen defendiendo el soterramiento del AVE. ¿Qué responde el Delegado del Gobierno? Lleva a la policía con fusiles de asalto para intimidar a quienes defienden su ciudad”, sostenía Montero en su Twitter.