Catalá ve “antidemocrático” huir de la Justicia y considerarse una “víctima”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que la Justicia española es una garantía de independencia y de transparencia y ha advertido de que es “antidemocrático” no comparecer a una citación judicial y considerarse una “víctima” en caso de ser investigado.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, donde ha inaugurado un congreso de procuradores sobre Economía y Justicia, Catalá ha asegurado, en alusión a los dirigentes independentistas, que en España “nadie” puede considerar que la actuación de los tribunales y de las fuerzas de seguridad pueda atentar contra ningún derecho ni ninguna garantía.

Sin nombrar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, Catalá ha indicado que “lamentablemente” se están produciendo en los últimos tiempos “demasiados episodios profundamente antidemocráticos” en los que “algunos consideran que no tienen que comparecer ante la Justicia o se consideran víctimas porque están siendo objeto de una investigación judicial”.

Al ser preguntado por si se refería a Puigdemont, el ministro ha evitado de nuevo nombrar al expresidente y ha indicado que le parece un “ejercicio de irresponsabilidad grave, de incumplimiento grave de sus obligaciones institucionales” si “cualquier persona” esquiva a la justicia, “más si ha ocupado una posición institucional”.

“Todos, y muy en particular los que tenemos responsabilidades públicas, tenemos la obligación de colaborar con las instituciones, en este caso con la Justicia, y sobre todo transmitir a los ciudadanos que cuando la Justicia actúa es garantía de los derechos de todos, que nadie tiene privilegios, que nadie está al margen de la ley, que nadie puede pretender que no se le investiga o que no tenga que acudir ante un tribunal de Justicia”, ha indicado.

Preguntado sobre las convocatorias de protesta por las operaciones policiales en el marco de la investigación sobre el 1-O, Catalá ha pedido que se deje trabajar a los jueces: “No hay nada peor que convocar manifestaciones de protesta ante una actuación judicial, nada peor que manifestarse ante sedes judiciales, queriendo condicionar y obligar a jueces a hacer o dejar de hacer alguna cosa”.