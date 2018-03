Los independentistas catalanes están promoviendo una campaña contra las cárceles españolas en las redes sociales a raíz del falso positivo por tuberculosis de Joaquim Forn en la prisión de Estremera. El líder de los mossos separatistas, Albert Donaire, ha afirmado que los ex conselleres encarcelados se encuentran en “campos de concentración“.

“Tengo la sensación de que los presos políticos, más que estar en una prisión, están en campos de concentración …”, ha manifestado en su perfil de Twitter adjuntado la noticia errónea que ha dado un periódico catalán.

A partir de este falso positivo, los secesionistas se están movilizando en redes para arremeter contra la higiene de las cárceles españolas. “A Quim Forn le deniegan la salida para ser tratado por una tuberculosis contagiada en la cárcel (las magníficas cárceles españolas) hasta cuando habrá que aguantar ? Esto es repugnante”, han señalado en Twitter.

No hi ha dret!. A Quim Forn le ha ocurrido lo mismo que a Miguel Hernández. Que contrajo la tuberculosis, por culpa de las deplorables condiciones de vida en la cárcel. Frío, humedad, y mala alimentación, causaron su muerte. Es indignante negarle la libertad, estando enfermo!.

Otros separatistas acusan al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de “asesino” y “prevaricador” por mantener a Forn en prisión preventiva, al estar investigado por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Algunos independentistas han ido más allá y acusan a España de ser “un Estado sádico y genocida” al tener “torturado” a Joaquim Forn en la prisión de Estremera.

Voleu dir que no li han inoculat el virus perqué volen que desapareixi i no pugui parlar ? No sé…. piensa mal y no errarás.

— Teresa Pujol Roig (@TeresaPujolRoig) 14 de marzo de 2018