Sánchez dice que no apoyará los Presupuestos porque “no van a resolver las pensiones”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles que no accederá a la petición de Rajoy de aprobar los Presupuestos Generales del Estado porque, según él, “no van a resolver el tema de las pensiones“, y ha planteado que el PSOE es la alternativa al PP y no la muleta del Gobierno, que para eso “tiene a Ciudadanos”.

En una Asamblea Abierta con militantes en Córdoba bajo el lema #ahorapensionesdignas, acompañado de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, Sánchez ha asegurado que no va a entrar en la “treta” del Gobierno de ligar la subida en las pensiones a la aprobación de los presupuestos, porque no cree la palabra del presidente del Gobierno.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que Rajoy “ha dicho que está dispuesto a aumentar las pensiones de viudedad“, a pesar de que “lleva 5 años sin subirlas“, por lo que ha asegurado que la posición del PSOE es la de “no apoyar los presupuestos”.

“Nosotros somos la alternativa. Para muletas, el Gobierno tiene a Ciudadanos”, ha manifestado Sánchez, que ha añadido que “a la nueva derecha el 8 de marzo se le cayó la careta y es lo mismo que la derecha tradicional”.

Por ello, ha asegurado que, en el próximo ciclo electoral, la izquierda “se va a presentar en las elecciones” con las siglas del PSOE y “va a ganar a las dos derechas”, porque “el cambio en este país no es pasar del conservadurismo al neoconservadurismo, sino que es pasar de la derecha a la izquierda”.

Sobre el debate de las pensiones, ha afirmado que, con su políticas, Rajoy ha demostrado “ser un enemigo declarado de los mayores”, por lo que se ha mostrado “convencido” de que el PP “va a dejar de ser la fuerza más votada entre el colectivo de pensionistas”.

Ha apuntado que, en su intervención parlamentaria de hoy en el debate de las pensiones, Rajoy se ha situado “lejos de sus ciudadanos y lejos de sus problemas”, en un momento en el que “había muchas preguntas y no ha habido ninguna respuesta”.

Concretamente, ha lamentado que el presidente del Gobierno no haya respondido a por qué “España es el único país de la Unión Europea que aplica un 0,25 de revalorización de las pensiones”, mientras el resto, o bien “indexan” el crecimiento al IPC o al incremento salarial de los trabajadores.

A su juicio, Rajoy está “deshaciendo el Estado de bienestar” y parece “sintomático” que no tenga “confianza” en el sistema y haya “bajado los brazos” para resolver el “grave déficit” de la Seguridad Social.

“¿Cómo es posible que el PP siga siendo la fuerza más votada en el colectivo de pensionistas?”, se ha cuestionado el líder del PSOE, que ha añadido que el problema de las pensiones es “tan importante como la crisis territorial”.

Ante este desafío, el PSOE propone en primer lugar derogar la Reforma Laboral y, acto seguido, “crear impuestos para financiar las pensiones”, como tasas “extraordinarias” al sistema financiero, al que “se le puede pedir que arrime el hombro”.

Según sus datos, solo con un impuesto a la banca, se podrían “recaudar 2.000 millones de euros”, que “podrían pagar la indexación de las pensiones al IPC”.