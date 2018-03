El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo “para hacer caer el régimen instalado en España”.

“Cuando no hay afinador la justicia florece. La vía internacional es lenta, engorrosa y compleja, pero es la más efectiva para hacer caer el régimen instalado en España”, ha dicho en un tuit recogido por Europa Press y en alusión a la sentencia de Estrasburgo sobre dos condenados por quemar fotos del Rey en Girona.

Quan no hi ha afinador la justícia floreix. La via internacional és lenta, feixuga i complexa, però és la més efectiva per fer caure el règim instal·lat a Espanya. Pas a pas, denúncia rere denúncia, cauran tots els murs i tots els silencis imposats.https://t.co/ADHY1vMsNQ

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) March 13, 2018