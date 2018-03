Puigdemont arenga a los suyos desde Bruselas convencido de la repetición electoral

Carles Puigdemont está convencido de que habrá nuevas elecciones en Cataluña, y en ese sentido ha dado este sábado el pistoletazo de salida a la precampaña electoral, reuniendo, en Vilafranca del Penedès, a los 135 candidatos que formaron parte de su lista el 21-D. Durante la reunión, como avanzó OKDIARIO, Puigdemont animó a los junteros a convertir la coalición electoral en un nuevo movimiento político, con la vista puesta en los próximos comicios municipales de 2019 y en la repetición electoral.

Pocos días después del 21-D, Puigdemont empezó a comentar entre los más cercanos que la repetición electoral no sería un mal escenario. Lo hacía en privado, como les contó este periódico, pero anteayer, en una entrevista en un medio catalán, lo hizo por primera vez en público, reconociendo que una nueva convocatoria de comicios “no sería ninguna tragedia”. El ex president está convencido que con Oriol Junqueras en la cárcel y con ERC apostando cada vez más por el cumplimiento de la legalidad, una repetición electoral le beneficiaría electoralmente.

Su estrategia, hasta el momento, era presentar candidatos con cuentas pendientes con la justicia para denunciar “la baja calidad democrática del Estado” no dejando investir a los primeros nombres de la lista que él encabezó. Con su paso atrás, Puigdemont nombró como sustituto a Jordi Sánchez, en prisión preventiva por delitos de rebelión y sedición, y a quien tanto el juez Pablo Llarena como el Tribunal Constitucional rechazan dejar en libertad para ser investido.

La defensa de Sánchez presentará mañana lunes un escrito en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con la petición de que dicte medidas cautelares que permitan la asistencia de Sánchez al debate de investidura, aunque fuentes del TDEH consultadas por OKDIARIO aseguran que es difícil que prospere dicha petición, ya que las medidas cautelares en el tribunal de Estrasburgo se toman cuando hay un riesgo en la integridad física de una persona.

Ante la imposibilidad de investir a Sánchez, Puigdemont propondrá a Jordi Turull como candidato a la investidura. Turull, en libertad provisional con medidas cautelares, tendría más facilidades que Sánchez para ser investido president, aunque su mandato sería corto, ya que cuando Llarena procese a todos los responsables del 1-O , Turull quedará inhabilitado para ocupar cargo público. Eso si antes no vuelve a reiterar en el delito, y el juez decide adoptar nuevas medidas cautelares contra él.

Cabe recordar que el partido de Puigdemont solo contaría con sus propios votos y los de ERC, lo que suma un total de 66 diputados, dos de los cuales, Puigdemont y Toni Comín, fugados en Bruselas, no pueden votar. La CUP, según fuentes internas de la formación, no apoyará a ningún otro candidato que no sea Puigdemont, ya que eso supone, según argumentan, acatar la voluntad de las instituciones del Estado.

La duda, el reloj

A día de hoy, la principal duda entre los partidos catalanes es cuándo empieza a correr el reloj electoral con el cual, pasados dos meses sin investir a un president, se disuelve el pleno del Parlament y se convocan automáticamente elecciones. El reglamento de la cámara catalana dice que el reloj empieza a correr una vez frustrada la primera investidura, que se debe celebrar diez días después de la constitución del Parlament. Ese día era el 30 de enero, cuando Torrent decidió aplazar el pleno de investidura de Puigdemont.

Casi un mes y medio después, y con ese pleno ya suspendido y otro aplazado que se acabará suspendiendo, no se ha producido aún ninguna investidura frustrada que permita constatar que el reloj ya está corriendo. Los letrados del Parlament tuvieron una tensa discusión sobre si este debía empezar a correr o no, después del aplazamiento del pleno de Puigdemont, hasta el punto de que el letrado mayor de la cámara no quiso firmar el informe que les había pedida la mesa.

Si el Tribunal Constitucional dicta medidas cautelares -el PSC va a pedir el lunes otra vez que las adopte para que el reloj empiece a correr- con efectos retroactivos con fecha de 30 de enero y dando cumplimiento al reglamento del Parlament, el desbloqueo sería inminente, ya que el 30 de marzo se disolvería la cámara.