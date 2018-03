Jordi Sánchez renuncia de momento a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

La defensa del candidato de Junts per Catalunya a la investidura a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sánchez, no presentará este lunes el escrito ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como había informado, para solicitar medidas cautelares que permitan su asistencia al pleno de investidura, según ha podido saber OK DIARIO.

La defensa de Sánchez había anunciado que presentaría el escrito este lunesa las ocho de la mañana, cuando abre el registro, ya que recibieron la documentación del Tribunal Supremo el viernes a las 16.35, cuando ya había cerrado el registro de la oficina de derechos humanos del TDEH.

Según aseguraron fuentes de la defensa a este periódico, de momento esperarán a que se vuelva a pronunciar el Tribunal Supremo antes de recurrir a Estrasburgo.