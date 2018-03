El ex director de los Mossos d’Esquadra Pere Soler —quien fuera jefe del mayor Josep Lluis Trapero—, y el ex secretario de Interior César Puig —segundo del ex conseller Joaquim Forn— declaran mañana como investigados ante la juez Carmen Lamela en la causa por sedición en relación a la actuación de los Mossos el 1-O.

Esta citación se produce después de que Trapero compareciera por tercera vez ante la magistrada Lamela en la Audiencia Nacional, quien rechazó imponerle la fianza de 50.000 euros que reclamó para él la Fiscalía, por lo que quedó con las mismas medidas cautelares que ya tenía —entre ellas, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España—.

Lamela ha emplazado a estos dos nuevos investigados a las 9.00 horas a petición de la Fiscalía, que pidió hace unas semanas ampliar la investigación por la inactividad de los Mossos el 1-0 a estos dos ex altos cargos.

El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo solicitó llamar a Soler y Puig —este último, segundo del ex conseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y ‘los Jordis’— por su “decisiva actuación en los hechos objeto del procedimiento” que hasta el momento se había ceñido al asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre y ahora se extiende ya al 1-O .

El fiscal cree que la inacción de los Mossos “siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente César Puig”, contando con el apoyo de Trapero.

“No consta que ninguno de ellos llevase a cabo actuación alguna para evitar el referéndum, sino más bien al contrario”, asegura Carballo en su escrito de 30 folios en el que apunta a la inexistencia de “un verdadero dispositivo orientado a impedir la celebración del referéndum”.

Sostiene que hubo “una actuación policial coordinada y sujeta a previas instrucciones de los Jefes de Mossos d’Esquadra y por ende de los responsables de la Consejería de Interior de la Generalitat, en última instancia responsable de la convocatoria del referéndum ilegal, como el Director de los Mossos y el Secretario de Interior”.

Siendo de “especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d’Esquadra”, ya que “su capacidad investigadora e ‘intimidatoria’ al servicio de la organización y de los fines independentistas era, y fue, imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum“.